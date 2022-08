A telefonos lelkisegély-szolgálatok egyre növekvő jelentőségére hívja fel a figyelmet Miskolcon a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) XXXV. Országos Konferenciája, „Etikai kérdések, erkölcsi dilemmák” címmel. A rendezvénynek a Miskolci Egyetem ad otthont péntektől vasárnapig, azaz augusztus 12 és 14 között. A nagyszabású szakmai eseményt idén a miskolci 24 órás telefonos lelkisegély-szolgálat rendezi. A programsorozatot pénteken a konferencia megnyitója előtt sajtótájékoztatón mutatták be. Ezt követően Veres Pált, Miskolc polgármesterét és Várkonyi Lászlót, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Északi Régiójának vezetőjét Szabó Pál díjjal tüntette ki a LESZ vezetősége.

A minisztérium is támogatja

- Az elmúlt évek a fiatalokat is megviselték. Bár sokakat szerencsére nem közvetlenül érint sem a koronavírus járvány, sem a háború, de mégis mindenkinek az életére hatással volt – nyilatkozta lapunknak Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. - Ötven éve működnek a telefonos segélyszolgálatok, de azt látjuk, hogy talán most van a legnagyobb szükség rájuk. A fiatalokra vonatkozó 2021-es kutatásunkból is az derült ki, hogy a célcsoportnak át kellett rendeznie az életét. Tízből négyen mondják azt, hogy meg kellett változtatniuk jövőbeni terveiket, amit a világjárványnak tudtak be. Ahhoz, hogy megelőzzük, hogy bármilyen mentális problémával küzdjenek, fontos tudniuk, hogy van hová fordulni. A minisztérium hosszú évek óta kapcsolatban áll a telefonos segélyszolgálatokkal, anyagi támogatást is kaptak tőlünk, illetve uniós forrásokhoz is hozzájutottak.

Továbbképzés, tapasztalatcsere

A telefonszolgálatok szövetségének elnöke munkájuk részleteiről osztott meg néhány hasznos információt.