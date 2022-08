A drasztikus infláció a legtöbb piaci alapú vállalkozásra hatással van, így az autósiskolákra is. Sok helyen már túl vannak az áremelésen, máshol pedig most tervezik azt. Természetesen mindez negatívan befolyásolja a tanulók jelentkezési hajlandóságát is. A háttérben meghúzódó okok összetettek, ezeknek jártunk utána néhány megyénkbeli iskolánál.

Ötszáz forinttal emeltek

- Az üzemanyag árát most már a cégek részére is piaci áron adja a benzinkút, ami 40 százalékos áremelkedést jelent. Ebből adódik, hogy körülbelül 800 forintos pluszköltség egy órának az üzemeltetési díja, ami elsősorban a gépkocsioktatókat érinti – tájékoztatott Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője, amely miskolci és budapesti központtal működik. - Ők az esetek többségében vállalkozóként, ráadásul katás rendszerben működtek. A katás vállalkozók az új előírások szerint már nem szolgáltathatnak cégeknek, csak magánszemélyek részére. Erre azonban egy oktatónak sincs lehetősége. A felmerülő pluszköltségek egy részét kénytelenek vagyunk a tanulókra hárítani. Emiatt augusztus 1-től Miskolcon tanóránként 500 forintos áremelést vezettünk be.

Budapesten ennek a dupláját tervezzük, mert ott az érdeklődéssel nincs arányban az oktatók száma és nagyon hosszú a várakozási idő. Mivel az embereknek az általános drágaság miatt kevesebb pénz marad a zsebükben, ezért körülbelül 30 százalékkal csökkent a tanulói hajlandóság az előző évekhez képest. Éves szinten 400-450 számú tanítvánnyal foglalkozunk, de most augusztusig még a 200 főt sem éri el a jelentkezéseink száma. Viszont a fenntartási költségeink állandóak és az áram áremelkedése minket is érint iskoláinkban. Mindezekből következik, hogy egyre kevesebb az a nyereségünk, amiből egyébként még adózunk is.

Több pótórát kell venni

Egy tiszaújvárosi autósiskolának a miskolciéhoz hasonló tapasztalatai vannak. Az árak is közel azonosak.

- Augusztusban 5 százalékos áremelést tervezünk bevezetni. A költségekhez képest, amelyek az üzemanyagárat és az autók fenntartását is magában foglalják, ez még mindig nem számít magasnak. Ráadásul minden tanóráról számlát kell adnunk – fejtette ki Kőrössy Zsoltné, a Kőrössy Zsolt Autósiskola gépjárműoktatója. – Oktatóink magánvállalkozóként, zömében saját autóval közlekednek, így egyelőre lakossági áron jutnak hozzá az üzemanyaghoz. Jelenleg egy irodát tartunk fenn, ezt azonban sok más ingatlanhoz hasonlóan, érinti a rezsiemelkedés. A tanulói létszám folyamatosan csökken éves szinten, de az egyes hónapok rendkívül eltérőek. Ez a folyamat összetett okokra vezethető vissza. Az árak mellett többek között arra, hogy az utakon megnövekedett forgalom miatt, ma már nehezebb eljutni a sikeres vizsgáig és több pótórát szükséges venni. Azaz a jogosítvány megszerzése összességében is többe kerül.

Csökken a tanulólétszám

A megye más városaiban működő iskolák egy része várakozó álláspontra helyezkedett.

- Utoljára májusban állítottuk be a jelenlegi árainkat, ami besorolható az eddigi évek inflációkövető, lépcsőzetes áremeléseink közé. Még nem látjuk, hogy ez a tanulói létszámra, hogyan hat. Nyáron egyébként is szoktak ingadozások lenni – mondta Bíró Attila, a mezőkövesdi Bíró Autósiskola vezetője. - Viszont az energiaárak emelkedése miatt valószínűleg újabb emelést kell majd bevezetnünk, főleg a gyakorlati óradíjban. Az elmúlt 4-5 évben a duplájára nőtt gyakorlati óradíjaink mellett, az elméleti díjak nem igazán emelkedtek. Oktatóink nagy része KATÁ-s vállalkozóként végezte a tevékenységét. A KATA előnye, hogy magánemberként a saját autójukba az oktatók még a lekorlátozott áron tudnak tankolni. Céges autóval viszont már a piaci árat kell kifizetni az üzemanyagért.

- Korábbi időszakban többször volt áremelésünk a keresleti kínálati viszonyoknak megfelelően. Egyelőre azonban most nem emeltünk árat, hanem kivárunk. Több rendeletmódosítás vonatkozik az autósiskolára, amelyeknek a gyakorlati alkalmazása még kérdéses – számolt be Andrássy László, a sátoraljaújhelyi Andrássy Autó-Motoros Iskola vezetője. - Valószínűleg a gépjárműoktatóinkat is érintik a változások. Napjainkban tájékozódnak, hogy a KATÁ-s rendszert mivel lehetne kiváltani. Jelenleg az a rövidtávú céljuk, hogy augusztus 31-ig minél több órát ledolgozzanak a régi rendszerben. A tanulói létszám emellett évről évre csökken 10-15 százalékkal, ami nem pusztán az áraknak, hanem az elvándorlásnak is köszönhető.