Jelentős szórás mutatkozik a különféle összetételű és méretű kenyerek piacán. Közös jellemző az emelkedő árszint, amelyhez nem társul például kiemelkedő tartósság sem.

Az általunk megkérdezett - nevük elhallgatását kérő - pékek egybehangzóan állították: nem csoda, hiszen emelkedik a rezsijük, az szükséges alapanyagok ára és a szállítási díj is szökik felfelé, így hamarosan már a legolcsóbb kenyér kilóját is ezer forintért kell adniuk. Ugyanezt erősítette meg a TV2 Tények összeállítása is. Egyes piaci szereplők szerint nem elképzelhetetlen, hogy napokon belül 20 vagy akár 30 százalékkal többet kell majd fizetni a kenyérért. Egy kiló akár ezer forint is lehet.

Szakemberhiány

Jelenleg a szupermarketek pultjain az 500-600 forintos csomagok a jellemzőek. De akad közel kétezer forintos kenyérfajta is.

A pékségek nem csak a bekerülési költségek meglódulása miatt vannak bajban. Sújtja őket a munkaerő- és legfőképpen a szakemberhiány. A nem könnyű munkára már kiemelt bérekért is nehezen lehet jó szakembert találni - panaszolják.

Közben a kézműves pékségek térhódítása azt mutatja, hogy a vásárlók ízlése megváltozott az utóbbi években. A nagy cégek tömegtermékeit egyre kevesebben keresik. Ugyanakkor egyre nagyobb divatja van a házilag készített mindennapi betevőnek – és a megfelelő eszközök is rendelkezésre állnak ehhez. Ezt a pékek nem feltétlenül nehezményezik, mert így látják a vásárlók is, hogy mennyi munka van egy finom kenyér elkészítésében.