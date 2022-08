Szent István napi megemlékezést és ünnepélyes díjátadót tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a Miskolci Nemzeti Színházban. Az eseményre, immár hagyományosan, a megye összes polgármestere is meghívást kapott. Összesen kétszáz tisztviselő vett részt az ünnepségen. Dr. Alakszai Zoltán főispán elismeréseket adott át a megyei kormányhivatal kiemelkedő munkatársainak. Idén első alkalommal külön elismerésben részesült Az év ügyfélszolgálati tisztviselője.

Szent István példájával

„Ma büszkén ünnepeljük Szent István értékteremtő és jövőt építő örökségét. Az ezer éves állam számunkra, kormányhivatanokok számára különösen fontos. A szent királyunk által lefektetett alapok ma is szilárd támaszt nyújtanak. Néha emellett a mi személyes munkánk eltörpülni látszik, de mindig éreznünk kell a felelősségünket. Akkor építhetjük tovább a Szent István-i államot, ha alázattal végezzük – mondta dr. Alakszai Zoltán főispán. – „Semmi sem emel fel, csak az alázat és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség - idézte Szent István Imre hercegnek írt intelmeit. – Az évek bizonyították az istváni intelem igazságát. Megtanultuk, hogy a szilárd értékközösséggel rendelkező és az alázatosan dolgozó emberekből álló állam az erős„

A főispán elevenítette a 20. századi történelem nagy állomásait és a jelenkor kihívásait. „Hőstettek nemcsak a nagy történelmi pillanatokban születnek. Ismét olyan idők jönnek, amikor sokan bizalommal és segítségkéréssel fordulnak majd az államhoz. Már nem elég, ha emberarcú hivatal vagyunk, most kell embernek is lennünk. A mi munkánknak is köszönhető a rekordot döntött magyar foglalkoztatottság. Az elmúlt évszázadok kihívásai pedig megmutatták, hogy a küldetésünk változatlan: ezer éve a magyar embereket szolgáljuk. Ez az egyetlen lehetséges út. Elkötelezett vagyok abban, hogy a kormányhivatal biztos bástya lesz a jövőben is” – fűzte hozzá.

Rendkívüli kihívások

A klímaválságot, a migrációt, a szomszédban dúló háború okozta veszélyeket és az emiatt kibontakozó energiaválságot kell egyidejűleg kezelnie a kormánynak.

„Augusztus 20. a magyar történelem egyik legcsodálatosabb ünnepe. Ha felidézzük Szent István király alakját és tanítását, felfedezhetjük, hogy ez a nap az egység napja. Szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az az egység több mint a részek összeadása” – vezette be beszédét dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. Majd felvázolta Magyarország és a kormányzat előtt álló rendkívüli kihívásokat.

„Hazánkat és Európát egyszerre szorongatják eddig nem látott nehézségek. Ezek egy része természeti jellegű. Egész Európát rendkívüli szárazság sújtja. A klímaváltozás okozta károk megoldása épp elég feladat a kormányzat számára, de közben kezelnünk kell a migráció jelenségét is. 145 ezer határsértőt fogtak el idén. Tavaly ez a szám 57 ezer volt. Meg kell védenünk hazánkat, de a bajba jutottaknak mindig segíteni fogunk. A legnagyobb nehézség azonban a háború és az energiaválság. A magyar állam álláspontja egyértelműen békepárti, ezért sem fegyvereket, sem katonákat nem küldünk Ukrajnába. Viszont példaértékű humanitárius hálózatot alakítottunk ki. A magyarság összefogásban és segítségnyújtásban ismét példát mutatott. Ma hatszor többet kell fizetni a gázért és ötször többet az áramért egész Európában. A benzinárstop nélkül a dupláját kellene fizetnie a magyar embereknek a benzinért. A magas infláció hazánkat is elérte. A legnagyobb kihívást pedig az jelenti, hogy valószínűleg nem lesz elegendő földgáz Európában ősszel és télen. A magyar kormány azon dolgozik, hogy a válságot csökkentse és segítse a hazai gázkitermelést” – sorolta.

Nemzeti egység szükséges

A miniszterhelyettes végezetül kiemelte, hogy Európa történelmi időket él és az eddigi ezeréves megmaradásba tudunk kapaszkodni.