Először szervezték meg szombat délután hagyományteremtő céllal a Péteri Borteraszt a rendkívül jó pincészeti adottságokkal rendelkező településen. A zenei előadókkal fűszerezett bornapot a szakma borversenye előzte meg pénteken.

Helyi összefogással

– Miskolcon van egy pincém, így rendszeresen részese vagyok az Avasi Borangolásnak és a Kvaterkának. Sajószentpéteri születésű vagyok, de nemrégen költöztem csak vissza a városba. Tavasszal többen megkerestek, hogy csináljunk az avasihoz hasonló rendezvényt, hiszen közel akkora pincesor található itt is – mondta Nádler Miklós borász. – A kezdeményezést a Miértünk Sajószentpéterért Kulturális- és Sportcélú Alapítvány karolta föl. Aztán mellénk szegődött a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, az önkormányzat és harmincnyolc helyi vállalkozó. Az emberek már ki voltak éhezve erre, amit jól illusztrál, hogy körülbelül négyszázötvenen jöttek össze. A péterieken kívül úgy saccolom, hogy minden tizedik résztvevő a közeli Pitypalatty-völgyből jött, de hasonló arányban érkeztek Miskolcról is. A program olyan jól sikerült, hogy szeptemberben szeretnénk nyitott pincés alkalmat tartani.

Történelmi helyszínen

Nagyon szép, ikonikus helyet választottak.

– Valamikor a református egyház pincészete működött a borterasz helyén. A fiatalabb generáció azonban már inkább úgy ismeri mint az önkormányzat előtti terasz. Bükki borász barátaimat hívtam meg, az étkezési lehetőségről három környékbeli étterem gondoskodott. Úgyhogy a legkiválóbb borok mellett volt hurka, kolbász, babgulyás, sütemény és sajttál is. Néhány helyi borász a saját pincéjét is megnyitotta, sok fiatal és családos jött el, akik remekül szórakoztak. Egyik attrakciónak azt találtuk ki, hogy hintóval lehetett közlekedni a pincesorok között. A sétálópohár és térkép mellé tombolajegyet adtunk. Emellett partifotóst rendeltünk. Szabó Zoltán pedig már délután kettőtől lakodalmas nótákat adott elő. Később Krajcár Dezső és cigányzenekara húzta a talpalávalót. A helyi Sajógyöngye Népdalkör énekelt és táncolt. Tapa Ottó sajószentpéteri énekes adott még műsort. Jánosdeák Kristóf hivatásos néptáncművész pedig bevonta a hölgy vendégeket is a mulatságba. Zengett tőlük az egész hegy – számolt be a szervező.

Bormustrával alapoztak

Mindezt pénteken egy borverseny előzte meg, ahol 9 helyi fehér- és 25 vörösbor versengett.

– Szakmai zsűri értékelte déltől egészen este kilencig a helyi szőlősgazdák borait. Öt nedű arany, hat ezüst és hét bronz fokozatot ért el. Végül jó hangulatú kerekasztal-beszélgetéssel zártuk a napot. Az egyik előadó a megye szőlészetéről, borászatáról tájékoztatott. A másik kolléga Magyarország szerepéről a világ borászatában. A harmadik téma pedig a korszerű borkészítésről szólt. Ide is vártuk a borászat iránt érdeklődőket – fűzte hozzá Nádler Miklós.

(A borítóképen: Sokan voltak kíváncsiak a Péteri Borteraszra | Fotó: Olvasónk)