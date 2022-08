Minden betonsávon egy-egy képzőművész alkotását láthatja mostantól az arra járó. A teljes szakasz a tervek szerint ütemezve, több hasonló alkalommal készül majd el.

Színekre hangolva

Varga Éva szobrászművész unokájával, Szanyi Lőrinccel

Varga Éva szobrászművész unokájával, Szanyi Lőrinccel alkotott, pontosabban hagyta az unokáját szabadon festeni. - Az elején nagyi is nagyon sokat dolgozott, aztán meg inkább csak én – mondta Lőrinc. - Én mondtam neki, hogy én vagyok a segédmunkás, és az alapozásnál segítettem csak – kapcsolódik be Varga Éva. Szanyi Lőrinc szerint, ha újra Miskolcon jár majd - ugyanis Budapesten él szüleivel -, akkor meglátogatja majd művét. Varga Éva szobrászművész szerint nagyon jó volt itt dolgozni, hiszen a néhány gyerek mellett profi képzőművészek dolgoztak. - Nagyon érdekes koncepciók születtek, izgalmas volt látni ezeket a most születő alkotásokat.

Pelei Katalin grafikusművész és alkotása

Pelei Katalin grafikusművész Debrecenből érkezett. Az oszlopra a grafikai sorozatának egyik átdolgozott témáját hozta, hogy igazodjon a fesztivál koncepciójához és a festés technikájához. – Valójában ez a kép egy grafika, így kicsit át kellett dolgoznom, hogy a falfestéshez igazodjon. Most ismerkedek a betonra festéssel is, hiszen főként papírra és vászonra dolgozom, ezért ez nekem is kicsit kihívás. Az eredeti grafika címe Lélekellenállás volt, egy háromrészes, japán tematikájú sorozat egyik darabja ez. A külvilággal szemben való érzelmi töltetekről szól – tette hozzá.

- Itt a képzőművészet és a zene találkozik, és ennek a találkozási pontnak az a szűk keresztmetszete, hogy számtalan olyan képzőművész van, aki zenészként is aktív, vagy legalábbis hobbiszinten műveli azt, vagy éppen olyan műalkotásokat készít, amelyben a hangadásnak is szerepe van, a mű fontos részét képezi ez – nyilatkozta Kónya Ábel, a Miskolci Galéria vezetője. De fordítva is igaz ez, vannak olyan zenészek, akik a képzőművészet terén is izgalmas dolgokat tudnak alkotni. Ez a fajta együttállás az ideája, alapötlete a Hangszínhely fesztiválnak – tette hozzá Kónya Ákos.