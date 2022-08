Amennyire örömmel tölthet el minket az a kínálati bőség, ami egyik legfontosabb élelmiszerünk, a kenyér piacán mutatkozik, éppolyan aggasztó, hogy a fajtagazdagság gyakran azt jelenti, hogy ugyanannyi pénzért kisebb adagot kapunk. A sokszor elemzett több okból nehéz gazdasági helyzet persze a kenyérpiacra is rányomja a bélyegét, az alapanyaghiány és az emiatt emelkedő ár, a szállítási és előállítási/energia költség megugrása egyenként is sokk lenne az iparágnak. Tetézve mindez a szakemberhiánnyal, amely szintén a költségnövekedés irányába hat. Bármilyen nehéz is jó kenyeret sütni, lassan kénytelenek leszünk házilag előállítani a betevőt. Ezzel mínusz a pék és a szállítási költség, ám sajnos az eredmény sem lesz vélhetően ugyanaz. És le kell mondanunk azokról a veknicsodákról, amelyeket – valljuk be töredelmesen – szívesen majszoltunk.



A lényeg az lenne – mely ennél sokkal fontosabb –, hogy ne mondják sokan hiába: a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.