Az első napon, hétfőn nemzetközi régészeti konferenciát tartottak, melynek központjában a „Borbas” projekt állt.

– Ez közös, nemzetközi kutatási projekt, mely idén ünnepli a 10. születésnapját – tudtuk meg Pusztainé dr. Fischl Klárától, a Miskolci Egyetem docensétől. – A kezdetektől részt vett benne a Miskolci Egyetem, a Kölni Egyetem, valamint a miskolci Herman Ottó Múzeum, majd később csatlakozott hozzá az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Régészeti Intézete és a Magyar Nemzeti Múzeum. A mostani konferencia bemutatta az eddigi kutatási eredményeket, a 4000 évvel ezelőtti borsodi emberek mindennapjait, és az ehhez kapcsolódó régészeti kutatásainkat. A Kárpát-medencében azonban számos más kutatás is folyamatban van ebből a korból, azaz a bronzkori időszakból. Meghívtuk ezeknek a résztevőit, vezetőit közös eszmecserére. Olyan előadásokat hallgathattunk meg, melyek a Kárpát-medence településeinek bronzkori kutatásairól szóltak, arról, hogyan éltek akkor az emberek. Például mit ettek, milyen volt a környezetük, milyen állatokat tenyésztettek. Ehhez kapcsolódóan arról is szó esett, hogyan tudjuk a 4000 évvel ezelőtti örökséget megóvni és továbbadni az utókornak. Nagy megtiszteltetésben volt részünk, hiszen a hazai kollégák mellett voltak résztvevők az Egyesült Államokból, Kanadából, az Egyesült Királyságból és Németországból is. Összességében elmondható: nagyon sikeres és magas szakmai színvonalú tanácskozáson vagyunk túl.

Úttörő munka magyar nyelven

Kedden a Jószerencse Házában megnyílt „A rend nyomában” című kiállítás és megtörtént az azonos című kötet – mely Pusztainé dr. Fischl Klára, dr. Pusztai Tamás és a Kölni Egyetem munkatársa, Tobias L. Kienlin közös munkája – bemutatója is.

– A kiállítás utazó lesz, melynek első állomása Bükkábrány – mondta dr. Pusztai Tamás, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet tartalomfejlesztési igazgatója. – A tárlat több mint 20 dél-borsodi település 4000 évvel ezelőtti történetébe nyújt betekintést a 10 éve a térségben zajló nemzetközi régészeti projekt eredményeinek bemutatásán keresztül. Angol nyelven már jelentek meg könyvek a kutatásról melyet külföldön is kiemelkedő szakmai figyelem kísér, de magyarul, a helyben élők számára most foglaltuk össze könyv és kiállítás formájában. A cél, hogy a térségben élők megismerjék településük történetének 4000 évvel ezelőtti emlékeit, büszkék legyenek rá és erősítse a helyhez való kötődésüket.