A tankerületek vezetői levelet kaptak, amelyben azt írta nekik a Belügyminisztérium: "Haladéktalanul fel kell mérni az intézményekben a gázról a fatüzelésre történő átállás mihamarabbi lehetőségét". A hír több hírportálon megjelent. Többen nevetségesnek nevezték a javaslatot, pedig már évekkel ezelőtt több közoktatási intézményben is más alternatívával váltották ki a gázkazánokkal való fűtést.

Számos oktatási intézményben már a korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően napelemes-villamosenergiás megoldás létezik, illetve vannak iskolák is, ahol a fűtés és légkondicionálás is megoldott.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az InfoRádióban elmondta, "amikor ilyen drága energiás korszakban vagyunk, érdemes megvizsgálni minden lehetőséget". Arra is rámutatott: számos iskola az elmúlt évtizedben energia korszerűsítésen esett át, így sokkal előnyösebb helyzetben vannak, mint az elsőre látszik.

Bevált modell

Mutatunk is egy példát megyénkből: a bőcsi Koncz József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolában már évek óta bálatüzelésű kazán tartja melegen az iskolát a téli időszakban.

„Két darab 600 kiloWatt teljesítményű szalmaégető kazánja van a településnek. Az elsőt 2011-ben üzemeltük be. A másikat pedig 2020-ban” - nyilatkozta az Észak-Magyarországnak dr. Csontos Bence, a település jegyzője. Azt is elmondta: az első kazánnal az iskolát tudták fűteni. A másik bővítésnek köszönhetően már az orvosi rendelőt, az óvodát és a település faluházát is.

„Egy kazánban két bála felfűtése körülbelül 6 óráig elegendő hőmennyiséget termel. Ez olyan hőmérsékletet tud biztosítani az épületekben, mintha gázzal fűtenék azokat”. A jegyző arra is rámutatott, hogy a technológia nem környezetszennyezőbb, mint bármely más fűtési-technológia, mert ezek a berendezések hasonlóan működnek, mint a kondenzációs kazánok. Azaz a kibocsátott füst egy részét is visszaforgatják, és abból is hőt állítanak elő. A kémény is azért van magasan (10 méterre a földfelszíntől), hogy a szennyezést csökkentse és alacsonyabb a szén-monoxid kibocsátása a légkörbe.