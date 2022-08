A hőségriasztásokkal, rendkívüli szárazsággal együtt járó nyári kánikula idején az ivóvíz ellátásban érzékelhetőek sajátságos jelenségek. A talajrétegek kiszáradása és felmelegedése hatással van az ivóvizes ellátó rendszerre is. Ezzel összefüggésben a borsodi megyeszékhely és környéke ivóvízellátásáról gondokodó Mivíz Kft. arról tájékoztatott, hogy egyrészről a kiszáradás hatására a talajban keletkező kedvezőtlen hatások jelentkeznek. A mélyebb rétegeket is elérő kiszáradás a talajrétegek zsugorodását, kúszó mozgásait okozza. Ez a jelenség nemcsak az épületek alapját tudja károsítani, hanem a földbe fektetett csővezetékeket is.

Elmozdulnak az illesztések

A talaj felszínéből kiinduló repedések oldalai fokozatosan eltávolodnak egymástól. Ezek az elmozdulások az ivóvíz csőhálózatra is egyre nagyobb mértékű terhelést fejtenek ki, ami csőrepedések, csőkötés elmozdulások megszaporodását is magával hozza, s főleg a csőszálak csatlakozásánál, valamint a bekötő vezetékeknél okoznak vízszivárgásokat.

Ez a folyamat más településeknél meglévő víziközmű hálózatoknál is fellép, ahol a miskolcihoz hasonló, duzzadó-zsugorodó, agyagos talajviszonyok a jellemzőek.

Ütemezni kell a javítást

A drasztikusan megnövekedett meghibásodások száma miatt az egyes hibák elhárításait azok súlyosságától és a lakosság ellátásában betöltött közvetlen szerepétől függően kényszerűen ütemezni kell, ilyenkor nem lehetséges azokat az észlelések időpontja szerinti sorrendben elvégezni. A sürgősségi sorrend meghatározásánál elsődleges szempont az egyes hibáknak a teljes lakosság folyamatos ivóvízellátására gyakorolt hatása, azaz az érintett háztartások száma és a víz elfolyás mértéke együttesen legyen figyelembe véve.

A Mivíz Kft. komoly erőfeszítéseket tesz valamennyi felmerülő hiba elhárítása érdekében, azonban a megnövekedett hibaszámok következtében előfordul, hogy a lakossági ivóvízellátásban kiemelt szerepet nem játszó vezetékeken fellépő hibák elhárítása több-kevesebb késedelmet szenved. Ilyen esetekben kérik a lakosság türelmét és megértését.

Forrás: Shutterstock

Fogyasztható az ivóvíz

Másik jelenség a csapból kiengedett víz rövid ideig tartó elfehéredése. A vízcsapból kifolyó víz fehérre változó színét parányi levegőbuborékok okozzák, amely a kifolyatáskor bekövetkező hirtelen nyomáscsökkenéssel együtt járó, egyszerű fizikai jelenség.

A víz nagyobb nyomáson vagy alacsonyabb hőmérsékleten sokkal több nitrogént és oxigént képes oldott állapotban megtartani. Melegedés vagy nyomáscsökkenés esetén viszont túltelítettség állapota alakul ki, az oldott gázok egy része kiválik a vízből. Ezek a mikrobuborékok lassan a pohárba kieresztett víz felszínére felúsznak és elpattannak. Fülünkhöz közel tartva akár hallani is lehet a finom sercegést. A víz pedig rövid időn belül újra átlátszóvá válik. Ez a jelenség a csővezetékek környezetének hőmérsékletétől is függ, ezért nyáron sokkal gyakrabban lehet ezzel találkozni, mint télen.

A szakemberek szerint a jelenség természetesen nem ártalmas az egészségre, az ivóvíz ilyen esetben is teljes biztonsággal fogyasztható.