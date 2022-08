A jelenlegi aszálynak legtöbbször a negatív hatásairól esik szó. Viszont a szárazság a kártékony növények, például a parlagfű fejlődését is akadályozza. Így országos szinten valószínűleg idén enyhébb allergiás időszakkal számolhatunk. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének továbbra is elhanyagolt területek a környékünkön is.

Borsod kevéssé fertőzött

A parlagfű legnagyobb mennyiségben jellemzően táblaszéleken, sikertelenül gyomirtott és kiritkult táblarészeken, parlagon hagyott, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon, zöldítéssel hasznosított részeken, utak szélén, árokpartokon, elhanyagolt zártkertekben, erdőfelújításokban és beruházási területeken található meg. A homoktalajokon a gyomnövény jelenléte nagyobb arányú – tájékoztat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A parlagfüvek nagysága az országban a sziklevelestől a 180 centiméteres magasságig terjed. Az eltérés elsősorban a csapadék mennyiségétől függ. Dunántúlon a fejlettebb egyedek 80-180 centiméteres nagyságúak, míg a legszárazabb térségekben még az egy méteres magasságot sem érik el. A megyék nagy részében már a bimbós állapotúak vannak többségben, 60-65 százalékban. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban még csak 20-25 százalékban fordulnak elő.

Bejelenthetik

A tömeges elterjedés visszaszorításához a Nébih a lakosság segítségét is kéri a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR) segítségével. Továbbá az ingyenesen letölthető Nébih Navigátor applikáció segítségével is bárki bejelentést tehet.

A parlagfű pollenhelyzetről való tájékozódáshoz a legmegbízhatóbb forrás a http://oki.antsz.hu oldalon található hivatalos jelentés, amelyet az Országos Környezetegészségügyi Intézet ad ki napi frissítéssel az allergia szezonban. Ennek része a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR) térképe. Négyzetméterenként tíz darabos pollenkoncentráció heti átlagban már tüneteket okoz. Ezt tekintjük közepes szintnek, amit a rendszer narancs színű figyelmeztető jelzéssel jelöl. A pollenjelentés alapján augusztus első felében megyénk fertőzöttsége alacsony mértékű – tudtuk meg.

A porzós virág allergizál

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végégig folyamatosan fenntartani. Július 1-je után a területen levő parlagfű bírságot von maga után. Az Agrárminisztérium szakvéleménye szerint a hatékony védekezés érdekében legalább háromszori kaszálás szükséges” – tudatja a jogszabály.

A parlagfű néhány vadnövénnyel – fekete üröm, fehér üröm, bársonyka, gilisztaűző varádics – könnyen összetéveszthető. Azonban az előírás miatt fontos a virágbimbós növény felismerése. A parlagfű a fészkesvirágzatúak családjába tartozik, orsógyökerű, felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó, terebélyes gyomnövény. Ha a szárát a talajfelszín magasságában elvágjuk, akkor elpusztul. A talajhoz közeli néhány centiméteres szárrészen viszont 2-3 elágazása is van, ezért a kaszálás után általában újrahajt. Az allergiát okozó nagy mennyiségű pollen a hajtások csúcsán kifejlődő porzós virágzatokban képződik. A porzós virágok 7-10 nappal korábban virágoznak, mint a termősek. A parlagfű virágzása hazánkban többnyire július 10. után kezdődik és szeptember végéig tart. A beporzást a szél végzi – írja honlapján a Nébih.