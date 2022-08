Immár harmadik éve a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diák számára ingyen biztosítja a tankönyveket a kormány. Idén nehezebb feladat volt a tankönyvek előállítása a pandémia okozta logisztikai problémák, az energiaválság és a háborús infláció miatt. Ennek ellenére a tankönyvek határidőre elkészültek.

Pénteken, a kora délelőtti órákban érkeztek meg a tankönyvek a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolába. A pedagógusok hivatalosan augusztus 22-én kezdik meg következő tanévi munkájukat, mint ahogyan sok más oktatási intézményben is – mondta Csík Tibor, az iskola igazgatója. Hozzátette: a szétválogatás azonban elkezdődik, amely a könyvtáros kolléga vezetésével valósul meg.

A kor igényeihez alkalmazkodva

Mintegy 4400 könyv érkezett az intézménybe, melyek mindegyike térítésmentesen áll a tanulók és a tanárok rendelkezésére - tudatta Augusztin Zsuzsanna, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola könyvtárosa. Ilyenkor évfolyamonként és osztályonként is szortírozzák a tankönyveket. Ezt a munkát négy fiatal segíti, akik közül hárman az iskolaszövetkezeten keresztül diákmunkában végzik a feladatot. Amikor elkészültek a válogatással és csoportosítással, akkor az osztályfőnökök veszik majd át a tankönyveket, melyeket az első tanítási napon kapnak meg a gyermekek. Többnyire újakat kapnak a diákok, de vannak tartós használatra kiadott példányok is, főleg felső tagozatban. Az új generációs könyvek már nem csak papíralapon, hanem digitálisan is elérhetőek. Hogy melyek ezek, arról az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni a katalógusban – ismertette a könyvtáros. A Nemzeti Köznevelési Portálon pedig találhatunk különböző digitális feladatgyűjteményeket is, mindenféle tantárgyból.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.