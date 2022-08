Az Országos Meteorológiai Szolgálat augusztus 20-a éjszakájára szóló, átfogó előrejelzése, valamint a tűzijáték- és rendezvényszervezők helyzetértékelése alapján megállapították, hogy a tervezett tűzijáték nem tartható meg biztonságosan, így annak elhalasztásáról döntöttek. A tervek szerint a tűzijátékot augusztus 27-én, szombaton 21 órától tartják meg.

A baloldal újra hergel

A baloldal heteken keresztül támadta a kormányt, amiért a hagyományoknak megfelelően idén is megtartja az augusztus 20-i állami ünnepen a budapesti tűzijátékot. Kommunikációs hadjáratuk szerint az esemény túl nagy költséget emészt fel, ezért le kellene azt fújni. Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője pár hete még egy napirend előtti felszólalásában is nehezményezte a tűzijáték megtartását. Páros lábbal szállt bele a visszavonás követelésébe, a valódi társadalmi támogatottsággal alig bíró Párbeszéd Magyarországért párt a tűzijáték visszavonását követelte a kormánytól. Az a párt, amelyre a választani tudók alig kevesebb mint 1 százaléka voksolna – egymástól független – közvélemény-kutató cégek szerint, most az „emberekre fordítaná a tűzijáték költségeit”. Parlamenti bevételeikkel már nem bánna a párt ilyen „emberségesen”, hiszen az áprilisi országgyűlési választáson a baloldalon létrejött technikai megállapodás segítségével tudtak frakciót alakítani az Országgyűlésben, amely évi több százmilliójába kerül az adófizetőknek.

A tűzijáték esetében nemcsak a szerződések köttettek meg már tavasszal, hanem a beszerzések is megtörténtek, így ebben a pillanatban drágább lenne nem megtartani a tűzijátékot, mint megtartani – fogalmazott Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy a költségek a tavalyi évhez képest a tűzijáték és a programsorozat esetében sem változtak.

„Idegenforgalmi és turisztikai szempontból egy tűzijáték olyan látványosság, amely komoly bevételeket generál a szolgáltatóknak, a szállodáknak, a vendéglátóhelyeknek, és emiatt adóbevételeket is hoz” – nyilatkozta Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, aki arra is rámutatott, hogy amikor vizsgálnak egy hasonló eseményt, akkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy mekkora élményt nyújt az embereknek, és több százezer ember kíváncsi rá a rakpartokon.

Összességében a 2 millió főt is eléri az összlátogatottsága. „Az idegenforgalomból élők a nyár egyik legjobb forgalmát produkálhatják” – húzta alá Kiss Róbert Richard. A szakértő arra is kitért, hogy a szerződés pontjait nem ismerjük, de egy ilyen volumenű rendezvény lemondása ugyanannyi kötbérrel járna, mint ha megrendezik.