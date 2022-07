Egy évvel ezelőtt adtunk róla hírt, hogy a Videó a Vakoknak Alapítvány látássérülteknek készít az interneten elérhető ismeretterjesztő videókhoz narrációkat, önkéntes csapata segítségével. Azóta a kezdeményezés kinőtte magát, több társszervezettel kötöttek együttműködést. Köztük a miskolci székhellyel működő Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal, amely vállalta, hogy a vakvezető kutyákkal kapcsolatos videók narrálását szakmailag lektorálja. A jelenlegi szöveges narráció előnye, hogy Braille-kijelzőn azt a siketvakok is el tudják olvasni.

Csillagászat, zene, eszközök

- Előzetes igényfelmérés alapján választjuk ki a narrálásra szánt videókat, illetve az egész országból regisztrált felhasználóink szintén javasolhatnak ilyeneket. Érdekes módon nagyon sokan kérnek csillagászattal kapcsolatos és zenei videókat. Emellett természetesen a látássérültek életét segítő eszközökről, illetve a vakvezető kutyákról készült anyagok is népszerűek – mondta Péter Gábor, a kezdeményezés ötletgazdája, aki siketvak édesapja révén érintett. – A szakszerű munka érdekében bizonyos témáknál szakértői segítséget kértünk. Bízunk benne, hogy az együttműködés a jövőben más közös feladatokra is kiterjedhet.

Önkénteseket várnak

A videoavakoknak.hu portál, illetve az okostelefonra készült video for blind applikáció hazánkban egyedülálló módon, elsősorban szöveges narrációkat tartalmaz.

- Az egyébként elterjedtebb audiónarrációkat csak mostanában kezdjük el készíteni a meglévő szövegek mellé. A látás- és hallássérültség mindenkinél eltérő mértékű. Az általunk készített narrációkkal igyekszünk erre is tekintettel lenni. A szöveges forma önkénteseink számára is könnyebbséget jelent, hiszen így kevésbé izgulnak, mint a hangalámondásnál. Ráadásul könnyebb utólag javítani, mint egy hanganyagot, amit adott esetben vágni is kell. Jelenleg 41 videó vár narrálásra, amelyen 48 önkéntes dolgozik eltérő kapacitással és aktivitással. Úgyhogy folyamatosan várjuk a , akik többségében egyébként látók önkéntesek jelentkezését honlapunkon keresztül.

Siketvakok kutyával

A Baráthegyi Alapítvány bizakodva tekint a közös munkára, azt hasznosnak tartja.

- Egyelőre három edukációs célú videónkat ajánlottuk narrálásra. Fontos számunkra, hogy minél szélesebb réteghez tudjunk eljutni ezek által is, hiszen különösen a siketvakok felé nehéz megfelelő csatornákat találni – fejtette ki Mezősi Tamás, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke. - Szeretnénk, ha minden érintettben tudatosodna, hogy a vakvezető kutya milyen nagy segítség, általa kinyílhat a világ. A sérültség mértékétől függően a siketvakok is igényelhetnek vakvezető kutyát, de esetükben hosszabb lehet a képzés és a rehabilitációs oktatás ideje. Ilyenkor mindig kikérjük a Siketvakok Országos Egyesületének véleményét is.