„Családi vállalkozásunk van, hétvégére korábban is alig találtam embert arra, hogy a kisboltban dolgozzon, így kialakult az a gyakorlat, hogy hétvégente vagy én, vagy a családom egy másik tagja dolgozott.” Erről egy neve elhallgatását kérő miskolci kereskedő beszélt.

Az általunk megkérdezett vállalkozók szerint az lenne a legjobb, ha mindenki maga dönthetné el, hogy vasárnap nyitva tart, vagy bezár. Ugyanakkor többségük valóban arról számolt be, hogy gyakori probléma a munkaerőhiány.

Ritka, mint az eladó

„Bolti eladó – Borsod-Abaúj-Zemplén” – ezzel a két kulcsszóval 195 darab hirdetést mutat az egyik nagy álláskereső portál. Vagyis kereslet van, de nagyon kevesen jelentkeznek ezekre az álláshirdetésekre. Az év első negyedévben megközelítőleg 90 ezerre nőtt a betöltetlen álláshelyek száma az országban, és ezek csak a hivatalosan lejelentett KSH-adatok, a valós hiány ennél is magasabb lehet.

Időtényező

A vasárnap déli zárással a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a munkaerőhiányt szeretné kezelni, ugyanis a KASZ szerint az így megspórolt óraszámmal valamelyest kiegyenlíthető lenne a szektorra jellemző munkaerőhiány. Szerintük így a kereskedelmi dolgozók terhei is csökkennének, hiszen sok helyen most az adott munkát - az optimális létszámhoz képest – jóval kevesebb ember végzi el.

– Nagyon le vannak terhelve jelenleg a dolgozók – nyilatkozta megkeresésünkre Vida Sándor, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének megyetitkára. – Nagyon fontosnak tartom ezt a javaslatot, hiszen a kereskedelemben munkaerőhiány van, ezáltal legalább a vasárnapot meg tudnánk felezni. Így a dolgozóknak több szabadidejük lenne, több időt tölthetnének például a családdal. A kisebb cégek és kisebb üzletek már többségében zárva tartanak vasárnap, mert sem a forgalom, sem a dolgozói létszám nem indokolja a nyitvatartást – hangsúlyozta Vida Sándor, aki elmondta, hogy jelenleg több munkaadóval is folynak az egyeztetések és tárgyalások az ügyben.

Szabályoz a piac

A VOSZ megyei elnöke, Ádám Imre szerint ugyanakkor erről minden vállalkozásnak magának kellene döntenie. Már csak azért is, mert a vasárnapi nyitva- vagy zárvatartásnak nincsenek jogszabályi akadályai. – Lehet és kell is erről tárgyalni, érdekeket egyeztetni a munkaadók és munkavállalók között, de ezt a kérdést a piacnak kell szabályoznia elsősorban – hangsúlyozta Ádám Imre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke, országos elnökhelyettes. – A vállalkozásokat képviselve mi annak a hívei vagyunk, hogy ne korlátozzuk a szabadpiaci versenyt. Minden üzlet döntse el, hogy nyitva akar-e tartani, vagy sem, korlátozni akarja a nyitva tartását, vagy nem, meg tudja-e fizetni az alkalmazottjainak a vásárnapi munkavégzésért járó emelt összegű juttatást, vagy nem tudja megfizetni, illetve üzletileg megéri-e ez neki. Arról már több felmérés született, hogy a lakosság nagy többsége igényli a vasárnap is nyitva lévő boltokat, üzleteket és a plázákat – mondta Ádám Imre.