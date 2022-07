Előreláthatóan még napokig tűzőrséget tartanak a Jávorkút közelében szombaton hajnalban eloltott erdőtűz közelében, hogy megakadályozzák a lángok újabb fellobbanását. Sok az odvas- és holtfa, amely még most is izzik, egy-egy lábon álló fatörzs bármikor kiborulhat, ezért továbbra is azt kérik a kirándulóktól, hogy kerüljék el az érintett erdőterületet. A turistautakat ugyanis sehol nem zárták le.