Nem lesz Miskolcon tűzijáték augusztus 20-án, döntött a városvezetés. – Úgy gondolom, amikor megszüntetik a kisvállalkozások kedvezményes adózását, a rezsicsökkentés pedig gyakorlatilag a múlté, minden vezetésnek el kell gondolkodnia azon, mit tart fontosnak – olvasható a minap.hu oldalán Badány Lajos alpolgármester politikától csöpögő kijelentése. A mondat azonban erősen sántít, hiszen a katát senki nem szünteti meg, csak a kiskapukat zárja be a kormány, az Európában egyedülálló rezsicsökkentés is megmarad az átlagfogyasztásig, és a lakosságnak e fölött sem kell versenypiaci tarifát fizetnie. Badány Lajos aztán azt is mondta, „most az elsődleges célunk a közszolgáltatások fenntartására összpontosítani”.

A tűzijáték elmaradásával nagyjából 4 millió forintot spórol Miskolc – a cikk szerint. Ez majdnem annyi, mint a városvezetés és a Miskolc Holding öt fős delegációjának csaknem ötmillióba kerülő befektetőcsábító márciusi dubaji kiruccanása, aminek eddig semmi látható haszna nincs, még egy tevetej árus sem érkezett a megyeszékhelyre.

De persze erről mélyen hallgat Badány és az elvbarátai.