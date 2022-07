Talán a Bükk hegység egészéhez képest a 65 hektárnyi leégett erdő nem tűnik soknak. Az értékét nem is a nagysága adja. Az ott élő állatok és növények számára bizonyára ez volt az egész világ.

Azok, akik rendszeresen túráznak a Bükkben, tudják, hogy Jávorkút és a fennsík az egyik legkedveltebb kirándulóhely. Szépségével, pihentető hangulatával, tiszta forrásvizével mindig is vonzotta az embereket. Ráadásul Miskolcról is könnyen elérhető, a kevésbé edzettek számára is. Valószínű éppen népszerűsége okozta a bajt.

Bár korábban is kialakultak erdőtüzek, de a klímaváltozás, amelyet részben magának köszönhet az emberiség, mindenkit új kihívások elé állít. Életbevágóan fontos lehet, hogy elhagyjuk régi, káros szokásainkat és sokkal jobban figyeljünk a környezetünkre, akár a tűzgyújtási tilalom betartása terén is. Ki tudja meddig lesznek még egyáltalán erdeink, amit megóvhatunk és meddig marad időnk a változásra, mielőtt minket is felperzsel egy láthatatlan, de sokkal forróbb tűz.