A nyári főszezon közepén az egyik olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy szokatlanul zöld színű a Hősök terén található szökőkút vize és az ahhoz tartozó medrek is. Ott jártunkkor mi is hasonló állapotokat tapasztaltunk. A zöld színű víz (vélhetően algától színeződött el – a szerk.) mellett szokatlanul habzó vízfelszín fogadja az arra járókat, valamint kellemetlen szag is terjeng a levegőben. Természetesen megkerestük az esettel kapcsolatban a karbantartásért felelős Városgazda Nonprofit Kft.-t, hogy minek köszönhető ez az állapot, az egyik turisztikai attrakció környékén, amint válaszolnak cikkünket frissítjük.

Fotó: Ujlaki Attila

Kérdések a Városgazdához: - Minek köszönhető a Hősök terén található szökőkút komplexum elhanyagolt állapota? - Mikorra tisztítják ki a szökőkút medrét?

(Fotók és videó: Ujlaki Attila)