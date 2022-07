- Ez az ismertségnövekedés megmutatkozik abban is, hogy a jelentkezők száma magasan meghaladta az előző évit – hangsúlyozta Horváth Ágnes. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a felvételi eljárás, még a korábbi anyaintézmény keretei között zajlott, így a valódi összehasonlítás - azonos képzési paletták alapján - csak jövőre lehetséges. - Azt látjuk, hogy nagy volt az érdeklődés, és valamennyi meghirdetett szakon elindul a képzésünk - hangsúlyozta.

Ha Tokaji, akkor borász

- A legnépszerűbb szak egyértelműen a szőlész-borász mérnöki alapszak lett, ami talán azért nem véletlen, mert az egyetem egész kommunikációja ezt a szakirányt népszerűsítette leginkább. Ez rendben is van, hiszen nem jöhetett volna létre a Tokaj-Hegyalja Egyetem, ha nincs az a szándék, amely a Tokaji bor hírnevét felhasználva akarja megerősíteni és megújítani a térség szellemi bázisát. Azt gondolom, hogy az eredmény a a következetes munka eredménye.

– A majdnem maximális – több mint négyszázkilencvenes – pontszámmal felvételt nyert hallgató is a szőlész-borász mérnöki képzésen tanulhat szeptembertől, Úgyszintén kiváló eredménnyel kerültek be diákok gazdálkodásmenedzsment szakra és programozó informatika szakra is – emelte ki.

Horváth Ágnes szerint egyre reálisabb az a célkitűzésük, hogy egyetemük a magas minőséget célozza meg, hiszen a hallgatóság is egyre jobb tudásbázissal érkezik hozzájuk.

Pedagógusképzés a jövőnek

A pedagógusképzéssel négyféle szakterületen foglalkozik az egyetem. Elindult a csecsemő- és kisgyermekóvó, az óvodapedagógus, a tanító és a gyógypedagógia szak is.

– Mindegyiket el tudjuk indítani, és azt gondoljuk, hogy a következő években ezen a területen is látványos fejlődést fogunk elérni. Egyrészt a képzések speciális formájával, másrészt azzal, hogy azokat a fiatalokat érjük el, akik a legalkalmasabbak a pedagógusi hivatás elsajátítására. Már a középiskolákban szeretnénk megtalálni a következő években az erre elhivatott diákokat – hangsúlyozta a rektor.

Pótfelvételi

Minden szakon, legyen az államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses pótfelvételit hirdet a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Honlapjukon, az unithe.hu címen minden információ hozzáférhető ehhez, illetve időpont-egyeztetés után telefonon és e-mail címen is segítségükre lesznek a hozzájuk a jelentkezőknek.