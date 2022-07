Ha szabad víznél tiltott a fürdőzés, akkor ezt tábla jelzi. Van olyan is, hogy csak adott szakaszon tilos a fürdés, ekkor a távolságot is feltüntetik a táblán jól láthatóan, hogy meddig érvényes a tiltás. Hat éven aluli, valamint úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett fürödhet szabad vizekben. Egyébként fürdésnek minősül már az is, ha valaki gumimatracon fekszik a vízben. A kijelölt fürdőhelyek kivételével nem lehet fürdeni a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben sem.

A fürdőzés szabályait megszegők szabálysértést követnek el. Vagyis érdemes odafigyelni arra, hogy hol mártózunk meg, ugyanis a tiltott fürdés szabálysértés, amely esetén pénzbírságot is fizethetünk. Ennek összege 5 ezer forinttól indul, de akár 150 ezer forint is lehet.