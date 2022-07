A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség támogatásával ifjúpolgárőr-tábor volt Sárospatakon, melyet Ujlaki István ifjúsági és sportalelnök szervezett és vezetett.

A tábor küldetése a bűnmegelőzés, feladata a tudat formálása, azon technikák, módszerek elsajátítása, melyekkel a bajt meg lehet előzni.

– A polgárőrség számára fontos a polgárőrtudat kialakítása, a jogkövető magatartás betartása és betartatása, ezen ismeretek, viselkedési normák megismertetése – mondta Ujlaki István. – A tematika a rendészeti szervek munkáinak megismerése, betekintés a kulisszák mögé, hogy belelássanak ifjú polgárőreink, hogyan, miként végzik a rendészeti hatóságok a munkájukat. Ezért látogattuk meg a Sárospataki Rendőrkapitányságot és a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot. A rendőrségen egy igazán tartalmas drogprevenciós előadást hallhattunk, megismerkedhettünk a helyszínelés eszközeivel. A tűzoltóságon az irányítóközponttól kezdve a hangárokig mindent láthattunk, és a Magyar Honvédség is bemutatkozott. Dudás Péter rendőr alezredes, bűnmegelőzési szakember is meglátogatott minket egy előadással, és mi is rendeztünk céllövészetet légpuskával, melynek győztesét külön díjaztuk. Rendeztünk egy 11 kilométeres túrát is, ahol felmentünk a csodálatos környezetben fekvő Megyer-hegyi kilátóba, és nem utolsósorban voltunk strandolni is a végardói strandon. Az egész hét a vetélkedés jegyében telt el, melynek végén mindenki nyert, és senki nem tért haza üres kézzel. Ezenfelül ami még nagyon fontos, hogy a táborban új ismeretségek, barátságok születtek – zárta gondolatait Ujlaki István táborvezető.