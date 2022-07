A résztvevőket előbb a térség országgyűlési képviselője, dr. Hörcsik ­Richárd köszöntötte, aki hangsúlyozta, a hagyományokat immár tudományos igényességgel is vizsgálhatják, feltárhatják és továbbvihetik, hiszen a Tokaj-Hegyalja Egyetemen agrár- és gazdasági képzés keretén belül a hallgatók és tanárok egyaránt foglalkozhatnak borászattal, szőlészettel és turizmussal.

– Ezeknek egyenként is, de együtt még nagyobb szerepük van a borászati hagyományok ápolásában, gondozásában – tette hozzá dr. Hörcsik Richárd.

Sárospatak polgármestere, Aros János köszöntőjében hangsúlyozta, a borászati hagyományok szerves részét képezik a város életének.

– Gondoljunk csak a Sárospataki Borfesztiválra, amely a Zempléni Fesztivál után a második legnagyobb rendezvényünk, ezen kívül pedig sok kisebb rendezvényünk is a borászati hagyományok köré csoportosul – emelte ki Aros János.

Mindketten megemlítették, hogy a Tokaji borvidék kultúrtáj 20 éve kapta meg a világörökségi címet, és mára egyértelmű, hogy Tokaj-Hegyalja fejlődéséhez, turisztikai népszerűségének növekedéséhez nagyban hozzájárult.

A szervező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében Szabó Gergely, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg a rendezvényt, és utalt rá, a borvidéken csak 2010 után kezdődött el nagyobb léptékű fejlesztés, amely immár 27 települést érint, ami a megye egésze szempontjából is meghatározó.

A fórumon ezt követően Varga Laura, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Szőlészeti és Borászati Tanszék tanársegédje tartott előadást a helyi borászati hagyományokról, sok családi emléket és élményt is megosztva a hallgatósággal, hiszen az előadó szülei is borászattal foglalkoztak. Emellett szó volt a helyi borünnepekről, a szüretről, napjaink borfesztiváljairól és új kezdeményezéseiről, amelyek jobban elmozdulnak a kulturális és a gasztroesemény irányába, és éppen ezzel hívják fel még jobban a figyelmet a helyi értékekre. Az előadó maga is szőlész-borász mérnök, tanít a Tokaj-Hegyalja Egyetemen, és borászati kutató a Tokaji Kutatóintézetben.