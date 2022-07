– Helytállást, alázatot, tiszteletet is tanulnak a szakmai tudás mellett ezek a fiatalok – mondta dr. Ignác Dávid, Miskolc jegyzője, aki a várost képviselte az eseményen.

A könnyű műfajban ritkábban mutatkoznak meg, de a tapasztalatok azt mutatják: erre is nagy szükség van. Illetve a tehetségek támogatása is céljuk a fúzióval - mondta a Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője. Hozzátette: mindig nagy sikere van a közönség körében a különleges zenei élményeknek és a gála is ilyennek ígérkezik a művészek és a fiatalok közös szereplésével, melyet a zenekar kísér majd.

Amikor 10 évesen kezdte énekesi pályafutását, akkor még Budapestre kellett utaznia Miskolcról, hogy a legjobb szakemberektől tanulhasson - idézte fel Veréb Tamás énekes-színművész. A Zenita hiánypótló tevékenységet végez a tehetséggondozásban, végig fogja a fiatalok kezét. A nagyszabású gálaműsor pedig kiváló alkalom számukra, hogy megmutassák, mit tanultak, miközben olyan közösség tagjai lettek, melytől folyamatos megerősítést kaphatnak - emelte ki a művész.