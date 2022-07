Tállai András - a térség országgyűlési képviselőjeként is - arról beszélt, hogy a tiszai szabadstrand megnyitásáért nagyon sokat dolgozott az önkormányzat, amely a beruházáshoz sikerrel pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Magyar Turisztikai Ügynökség forrásaira.

Fontos a kormánynak is, hogy a turizmus lehetőségeit Magyarország kihasználja, mindenhol érdemes tisztában lenni azokkal az adottságokkal, amelyekre építeni lehet, ahogy azt a tiszabábolnaiak is tették - mondta.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a tiszabábolnai szabadstrand megnyitóján 2022. július 16-án. MTI/Vajda János

Bíznak benne, hogy a Tisza partján egy új kerékpárutat is lehet majd építeni, és más elképzelések is vannak, de "azt is tudjuk, hogy milyen világban élünk, hogy háború van, hogy gazdasági recesszió közeleg, és ezt is figyelembe kell venni, amikor a jövőnket tervezzük" - jelentette ki Tállai András.

A tiszabábolnai szabadstrand az átadás napján, 2022. július 16-án. MTI/Vajda János