- Tökéletes volt a víz, az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk - nyilatkozta Hankó Dávid, ötszörös magyar triatlonbajnok, a verseny fővédnöke. - Voltak profi versenyzők is, akik természetesen jócskán elúsztak a mezőnytől, és hobbiúszók is voltak szép számmal, akik szintén kivétel nélkül teljesítették a versenyt – tette hozzá Hankó Dávid, aki maga is végigúszta a távot. Profik és amatőrök is ugrottak - átúszták a tavat Mályiban, az első tóátúszásra megközelítőleg hetvenen jelentkeztek

Az úszók biztonságáról a vízben a Neptun Speciális Mentők és a helyi vitorlásklub szakemberei gondoskodtak, természetesen az Országos Mentőszolgálat mentősei mellett. A nevezők reggel egy gyors egészségügyi vizsgálaton estek át, mielőtt megmerítkeztek volna a tóban.

- Összesen 67 versenyző állt rajthoz – nyilatkozta Halász Norbert, a Zip’s Plázs Mályi üzemeltetője a Borsod Online-nak. - Ez nagy boldogság, különösen a számok tükrében, hiszen földrajzilag a legközelebb ilyen rendezvény a Tiszató-átúszás, ott is körülbelül ennyien teljesítették ezt a kihívást, vagyis mi nagyon elégedettek vagyunk ahhoz képest, hogy ez az első ilyen alkalom volt.