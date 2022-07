Dr. Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány a csütörtökön megtartott ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezési dokumentumot az új megyei rendőrfőkapitánynak. A leköszönő megyei főkapitány pedig átadta a csapatzászlót utódjának.

Bejárta a ranglétrát

Czinege László dandártábornok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolát, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végezte el, és 1987-ben kezdődött el hivatalos szolgálati viszonya. Elvégezte még a Rendőrtiszti Főiskola bűn­ügyi szakát, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti vezető mesterképzési szakát.

Dolgozott a Jászberényi Rendőrkapitányságon, majd több funkcióban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rend­őr-főkapitányságon. Előbb Törökszentmiklóson (2008-tól), majd Szolnokon (2009-től) volt városi rendőrkapitány. A Heves Megyei Rendőr-­főkapitányság élére 2012-ben nevezték ki. Ezt a vezetői ­pozíciót töltötte be mostanáig.

Új pozíciójáról a következőket mondta: „Elődeim, Vereckei Csaba és Kiss Attila is olyan utat jelöltek ki Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, amelyet nem lesz könnyű folytatni, mert mindkét megyei főkapitány olyan szintre emelte a rendőri munkát, amely eleve példaértékű bármely más megye számára is. Nekem nem is lehet más tisztem, mint ezt a munkát tisztességgel és becsülettel folytatni. Azokat az irányokat kell közösen megtalálni a megye elöljáróival, amelyek a megye lakosságának is megfelelnek, és a lakosság szubjektív biztonságérzetét tovább erősítik.”

(A borítóképen: Czinege László új megyei rendőrfőkapitány átvette a csapatzászlót is)