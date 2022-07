Hosszú ideig ül szinte mozdulatlan pózban a fiatalember, miközben társai bámulják, méregetik, majd lerajzolják, árnyékolják, satírozzák: ő a portrémodell a Miskolci Galéria által szervezett képzőművészeti szabadiskolában. Ki gondolná, hogy közösségi munkában végzi ezt a fontos feladatot?

Sok középiskolás fiatal próbálja a nyár egy részében „letudni” az 50 óra közösségi munkát.

Nyáron dolgoznak

Madarász Györgyi, a Miskolci Galéria munkatársa elmondta, mindig van egy-két diák, akinek tud feladatot adni a szabadiskolában, de a múzeumban is dolgoznak néhányan, például a Múzeumok éjszakáján teremőri feladatokat vagy egyéb, egyszerűbb munkákat látnak el.

– Próbáltam könyvtári kutató munkát is adni néhányuknak, de talán még nem elég önállóak ehhez – jegyezte meg Madarász Györgyi.

A diákok jellemzően nyáron dolgoznak. Többségük egyébként a 9–11. évfolyamon végzi el a közösségi szolgálatot. A 2012/2013. tanévben vezették be az akkori 9. évfolyam számára. A szolgálat lényege, hogy a gyerekeknek 50 órát kell lehetőség szerint három tanév alatt arányosan elosztva önkéntesként dolgozni, ez előfeltétele az érettségi vizsgára bocsátásnak. A közösségi munkát főként szociális, környezetvédelmi, kulturális és oktatási területen végzik. Mint ahogy tavaly megtudtuk a megye tankerületeitől, nem volt arra példa, hogy valakinek az 50 óra hiánya miatt úszott volna el az érettségije.

Nem okoz nehézséget

„A diákok szívesen végzik a közösségi szolgálatot, annak teljesítése nem okoz nehézséget számukra”, nyilatkozta tavaly lapunknak az egyik tankerület vezetője.

– Nálunk a suliban nagyon sürgették a korábbi években, így mára majdnem mindenkinek megvannak az órái – mondta lapunknak Zsófi, aki szeptemberben kezdi a 11. osztályt a gimnáziumban. Van, aki táborban volt felügyelő, van, aki az iskolában pakolt székeket, vagy takarított, és akadt olyan is, aki a felvételiknél irányította a jelentkezőket. – Az iskolarádióban sokszor mondtak be munkalehetőségeket, amikre lehetett jelentkezni.

Zsófi egyébként a biopiacon segédkezve tudta le az órái nagy részét, mint elárulta, ez jó munka volt, szerette.

– A többség nem érzi tehernek, de tény, hogy sok időt emészt fel – jegyezte meg.

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) is fogadja az önkéntes munkára jelentkező diákokat. Kisfalvi Nyina elnöktől megtudtuk, változó, hogy hány diák jelentkezik, most is van néhány. Kutyát sétáltatnak, kennelt takarítanak például. Van, aki csak „le akarja tudni” a munkát, de sokan lelkesek, néhány alkalom után megtalálják a helyüket, és előfordul, hogy később is visszajönnek segíteni.

– Nem könnyű munka ez. Sokan azt hiszik, csak aranyos kutyusok vannak itt cuki kölykökkel, de itt a való élettel is szembesülnek, hiszen sokszor balesetes, nagyon rossz körülmények közül kerülnek hozzánk állatok. Nem csoda, ha a lelküket is megérintik a tapasztaltak.

Kisfalvi Nyina szerint fontos lenne, ha nem az utolsó pillanatban jönnének a diákok kétségbeesve, hogy rövid időn belül meg kell szerezni a hiányzó órákat, hanem előre gondolkodva, akár több évre lebontva, mert akkor van haszna, akkor tanulnak belőle, sőt élvezni is lehet a közösségi munkát.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár honlapján olvasható, hogy az idén nyáron túljelentkezés miatt már nem fogadnak több diákot közösségi munkára. Mint megtudtuk, nyárra már betelt a létszám, és mivel augusztus 8-tól a központi épület nem lesz nyitva, így szeptembertől tudják újra fogadni a diákokat. Varga Gábor, az intézmény igazgatója elmondta, a központi épületen kívül a fiókkönyvtárakban is fogadnak diákokat, akiknek egy-egy kijelölt mentor segít.

Száznál is többen

– A könyvtárnak 30 középiskolával van együttműködési megállapodása: folyamatos a kapcsolattartás az intézmény és az iskolák között. A feladatok között szerepel gyermekrendezvényeken történő tájékoztatás, a könyvek előrendezése, rendezvények előkészítése, fényképezés. A kreatív diákok a gyermekkönyvtárosokkal együttműködve részt vesznek a könyvtár dekorációjának elkészítésben, valamint a kézműves foglalkozások lebonyolításában is. Az elmúlt években rendre több, mint százan jelentkeztek intézményünkbe, 2016-ban volt a legtöbb diák, szám szerint 187, idén 100-an segítették ily módon a könyvtárosok munkáját – mondta Varga Gábor.