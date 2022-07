A tábor idejére különféle hasznos, játékos és szórakoztató programokat szerveztek, többek között ilyen volt a Sajóbábony Város Polgárőr Egyesületének közreműködésével megvalósított Közlekedésbiztonsági előadás és terepgyakorlat. A helyszín a Borostyán Mihály Sportközpont aszfaltozott pályáján kialakított „mini KRESZ PARK”, valamint a Sportközpont rendezvényterme volt.

Márton Ferenc, a Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület elnöke nagyon hasznos elméleti ismereteket osztott meg a résztvevő 6-12 éves életkorú fiúkkal, lányokkal. Előadásában a gyerekek nyelvén szólt, bevonta őket a párbeszédbe, nem csoda, hogy folyamatosan jelentkeztek a helyes válaszokkal. Az egyesület elnöke egy polgárőr kerékpárt is bemutatott, így láthatták, hogy milyen kötelező felszerelésnek kell lennie egy kétkerekűn.

Tóth János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Közlekedés, Technikai és Lovastagozat Alelnöke a pályán kialakított „mini KRESZ PARK”-on mutatta be a gyerekeknek a helyes közlekedés szabályait. A gyermekek megfelelő védőfelszerelésekkel ellátva többször is végigmentek a pályán, ahol megismerték a közúti forgalomban megtalálható jelzőtáblákat és gyakorlatban alkalmazták is azokat.

Liptákné Spisák Beáta, a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója elmondta, rendkívül hasznos volt az interaktív foglalkozás, amely az alapos technikai előkészítésnek és a felkészült, rutinos polgárőrök közreműködésének köszönhetően minden bizonnyal hasznára vált a táborozó gyermekeknek.