Emlékezetes, hogy a tavaly tízezer tonnánál is több dinnye maradt a földeken az országban, mert sok termelő egyszerűen képtelen volt eladni a gyümölcsét augusztus végén, szeptember elején: nagy részét beszántották. S bár májusban még azt írtuk a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének közleményére hivatkozva, hogy várhatóan kevesebb dinnye terem az idén, a napos időnek köszönhetően mégiscsak kiválónak ígérkezik a belföldön termő dinnye.

A FruitVeb honlapja szerint a szokatlan meleg idén is némileg csökkenti a hozamot. Ahol nem alakult ki aszály, ott továbbra is kedveznek a feltételek a dinnye érésének. Idén 120-130 ezer tonna teremhet Magyarországon, a szárazság elhúzódása kisebb mértékben még ronthatja a kilátásokat, de áruhiánytól biztosan nem kell tartani.

Sok locsolással

Nagy László Hejőbábán termeszt dinnyét három és fél hektáros területen.

- Rengeteget kell öntözni, döbbenetes mennyiségű víz fogyott emelve a költségeket, de kénytelenek voltunk, mert különben nem lett volna semmilyen termés - mondta el. - A termés átlag alatti volt, 500 mázsa hektáronként, ennél lényegesen több szokott lenni. A globális felmelegedés következtében jelenleg már a borsodi dinnye is akkor érik be nagyjából, mint az első medgyesegyházi. A minősége jónak mondható, ha a termelő megfelelő pillanatban szedi le, vagyis kivárja amíg megérik - hangsúlyozta a gazdálkodó.

Három fajta dinnyét termesztenek, a 90 százalékát a rubin nevű sötétzöld csíkos teszi ki. A dinnye vizsgálatát firtató kérdésünkre elárulta: ők is kopogtatással szedik, - késsel kopogtatják - de nem mindegy, hogy a földön teszik ezt, vagy a piaci pulton. Magánszemélyeknek és ahogy jobban beindul a termelés, kereskedőknek is árusítják. Az idén a termelői árak 120-130 forint körül alakulnak kilogrammonként - ez tavaly 80 forint is volt.

Export-import Magyarország elsősorban Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába exportál dinnyét, mivel a szállítási költségek ezekbe az államokba viszonylag alacsonyak. Import áru a mediterrán országokból és a Balkánról a magyar piacon is lesz, de külföldi dömpingről egyelőre nincs hír - jelezte a FruitVeb. Idén belföldön 2600 hektáron terem görögdinnye, 400 hektáron sárgadinnye. A termésátlagok alacsonyabbak, mint a korábbi években, miközben a termelési költségek csaknem harmadával magasabbak. Emiatt szükségszerűen nőnek a fogyasztói árak is, bár a külföldi tapasztalatok alapján ebből maguk a termelők kevésbé részesülnek.

Miskolcon, a Búza téri piacon 300 és 400 forint között van a dinnye kilója, a nagyobb áruházakban már 290 forint körüli áron kapható, és van, ahol a mostani hétvégén 230-ért vehető akciósan.