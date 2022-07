A miskolctapolcai Calimbra Wellness és Konferencia Hotel tulajdonosa, Ostorházi Imre korábban már beszámolt arról, hogy megváltoztak a vendégek foglalási szokásai.

Napról napra változik

– Mindössze két-három héttel előre foglalják le szállásaikat, míg azelőtt, a főszezonban már hónapokkal a nyaralás előtt megtették ezt – emelte ki Ostorházi Imre.

Augusztus végéig nem tart attól, hogy csökken majd az érdeklődés, szeptembertől pedig a céges foglalások árnyalhatják a képet.

Szerinte visszaesés nem lesz a forgalomban, de szeptembertől inkább stagnálásra számít.

– Napról napra változik minden, nem tudják a vendégek sem, hogy mi lesz a háborúval, ami hat az energiaárakra, így most nemcsak a napsütéstől függ, hogy mit választanak – tette hozzá.

Ismeretségi körében is többen visszamondták külföldi nyaralásukat azért, hogy inkább tartalékokat képezzenek a családban, és a nyaralás árát félretegyék.

A SZÉP-kártya kapcsán bizakodóak a turisztikával foglalkozók. A kártyákon lévő összeg ugyanis július 1-jétől már nem használható élelmiszer-vásárlásra, így azt remélik, hogy a pandémia miatt hozott korábbi intézkedés lejártával többen használják majd fel SZÉP-kártyájukat belföldi nyaralásra.

Kevesebb vendég

Megtorpant a fellendülés – így fogalmaztak az általunk megkérdezett vendéglősök a mostani forgalom kapcsán. Úgy gondolták, a 2019-es turisztikai rekordévhez közelítő vendégforgalommal számolhatnak, de a háborús infláció ezt is átírta.

– Ebben a hónapban, ha összehasonlítjuk, akkor 20 százalékkal alatta vagyunk a 2019-es forgalmi adatainknak – nyilatkozta szerkesztőségünknek Vargáné Bodnár Henrietta, a Desszertem cukrászműhely és a Végállomás bisztró tulajdonosa. A vendégek számának enyhe csökkenését már júniusban, a vakáció első napjaiban érzékelték.

– Azt gondoltuk eleinte, hogy csak nehezen indul a turizmus, de itt vagyunk július közepén, és már látjuk a megtorpanást.

Látványosságok nélkül

– Mindig volt egy stabil törzsközönségünk. Amikor ők nyaraltak, vagy elmentek a városból, az ő „helyükre” nagyon sok belföldi és külföldi turista érkezett. Most ezt nem tapasztaljuk. Azt nem tudjuk, hogy ez most csak Miskolc városára jellemző jelenség-e. A miskolci attrakciók ugyanis – finoman szólva – nem működnek. A vár be van zárva, a miskolctapolcai parkot most túrták fel, a kisvonat csak egy rövid szakaszon közlekedik, nyilván ez mind hatással van a turizmusra – foglalta össze Vargáné Bodnár Henrietta.

– Most a legfontosabb célunk védeni a vállalkozásunkat és a munkahelyeket. Azt nem gondolom, hogy mostantól senki nem fog étterembe és cukrászdába járni, de fel kell készülnünk. Itt van egy akkora áremelkedés az élelmiszerek kapcsán és az utazások költségében is például, ami miatt sokan tartalékolni kezdtek, nem költenek. Egy karnyújtásnyira van a válság, ami nekünk le volt tompítva az árstoppal és az üzemanyagársapkával, de ez a kőkemény valóság Európában. A közösségi oldalakon már tavasszal láttuk az olasz vendéglátós kollégákat, ahogy mutogatták a megemelkedett áramszámlájukat. Ennek külföldön meg is van az eredménye, gyakorlatilag 4 euróba kerül egy gombóc fagyi, egy kávé pedig 5 euró körül van. Ezek az árak szerencsére nyomokban sincsenek meg nálunk! – tette hozzá.

Most enyhe konjunktúrát érzékelnek Az előző év azonos időszakához képest a szállásadók 50 százaléka növekedést vár a vendégéjszakák számában a következő három hónapban, a 46 százalékuk stagnálást, és csupán 4 százalékuk számít visszaesésre a turizmus minden alágazatára kiterjedő, reprezentatív turizmuskonjunktúra-index (tki) júniusi adatai szerint. Ezt a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) közölte a GKI Gazdaságkutató felmérésére hivatkozva. A vendéglátásban működők a jövőre vonatkozóan kissé kevésbé optimisták, mint a szállásadók, mert 38 százalékuk vár forgalomnövekedést – májusban ez az arány még 63 százalék volt. Míg 52 százalék stagnálást, 10 százalékuk pedig visszaesést vetít előre. A júniusi tki index plusz 6 ponton áll – a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán –, eszerint az ágazat szereplői enyhe konjunktúrát érzékelnek. A turisztikai cégek 26 százaléka gondolkodik a következő egy évben fejlesztésben, mely alacsonyabb arány, mint az egy hónappal ezelőtt mért 45 százalékos. A fejlesztést megvalósítók közel háromnegyedénél ezek a fejlesztések már elkezdődtek, és azóta be is fejeződtek – közölték.