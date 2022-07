Napos, gomolyfelhős idő várható, több felhő az északkeleti megyékben valószínű, és zápor, zivatar is elsősorban ott alakulhat ki. Kisebb eséllyel a nyugati határ közelében is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.