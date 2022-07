Barlangjaival vonzza a turistákat

Az elmúlt 45 év eredményeit elevenítette fel dr. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára:

"Az állami természetvédelem önmagában nagyon fontos, de egyedül kevés, azt csak a helybéliek támogatásával tudjuk végezni. 1977 január 1-jén hatályba lépett a Bükki Nemzeti Parkot alapító jogszabály. Ebben az évben írták alá a Bős-Nagymarosi egyezményt, amelynek a következményeit máig nyögjük. Ekkor indult először útjára az amerikai Voyager űrszonda is, amely elsőként készített képeket a naprendszer bolygóiról. Tíz évvel ezelőtt, a 35 éves jubileumon Rakonczay Zoltán erdőmérnök idézte föl a nemzeti park megalapítását, de ma már nem lehet közöttünk. Az országban a harmadik nemzeti parkként alakult meg a Bükki Nemzeti Park. Elsődleges vonzereje a közel ezer méter tengerszint feletti átlagmagasságú Bükk hegység, amely 800 körüli barlangot tartalmaz. Kezdetben a nemzeti park területe 38 765 hektár volt. Ma 4500 hektárral több. A munkatársak száma is tízszeresére nőtt. Az ökoturisztikai létesítmények egy negyede is a nemzeti parban található. Országosan 200 tanösvény létezik, ebből a BNPI 50-et tart fenn. Évente 200 ezer fő a látogatottsága. Az igazgatóság 23 projektet valósított meg. Ma nagy divat az ökoturizmus. Ezt a helyet is ennek fogjuk szentelni. A Pénzügyminisztérium nyújtott segítséget az ingatlan megvásárlásához. Az invazív süllőhínárt megpróbáljuk eltüntetni a területről, felújítjuk az épületeket és ökoturisztikai nevelési központot fogunk kialakítani Kácson" – sorolta az államtitkár.

Végül Rónai Kálmánné, BNPI igazgatója köszönetet mondott a helyiek együttműködéséért, a Pénzügyminisztérium közbenjárásáért és az Agrárminisztérium szakmai támogatásáért.