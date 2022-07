A hely nosztalgiát ébreszt – nem sokat változott a hosszú évek alatt. Ami szintén állandó: a fák árnyékában ma is a diákok kacaja és vidám csevegése hallatszik. A tábor vezetése mindent megtesz a lehetőségeihez képest, hogy többféle elfoglaltságot kínáljon a főként alsó tagozatos gyerekeknek.

A zsinórlabda a kedvenc

– Sok program van, jó a hangulat, nem unatkozunk – árulta el Skórán Liliána és Debreczeni Lídia Sára, akiket éppen a kidobó játékról szólítottunk el, hogy beszélgessenek velünk. A két kislány évek óta a táborban tölt pár hetet és ott lettek barátok. Mindketten negyedik osztályba mennek szeptemberben, de nem ugyanabban az iskolában. Lili a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolába jár, Lídia pedig a Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Általában egy turnust, vagyis két hetet tölt el minden nyáron a táborban – mesélte Lili. Mivel egyébként is táncol a Savaria Egyesületben, illetve atletizál, ezért a táncos és sport táborok állnak a legközelebb hozzá. Ilyenekben szokott még részt venni, amikor nem Perecesen van. Itt minden nap van kidobó, szokott lenni zsinórlabda (a röplabdához hasonló, a szerk.), azt is szereti, de szívesen csatlakozik a kézműves tevékenységekhez is. Lili testvéreivel együtt jött a táborba, de minden évben szerez új barátokat is, illetve újra találkozik a korábbi táborokból ismerős gyerekekkel.

Nem unalmas

Már egészen kicsi kora óta jár a nyári napközibe, de nem unja meg, mert mindig találkozik a barátaival, akikkel együtt sokat játszanak – mondta Lídia. Leginkább a kidobót szereti, amiben nagyon ügyes, sok zsetont szokott gyűjteni az eredményeivel. Az összegyűjtött zsetonokat a turnus végén jutalomra, vagyis finomságokra lehet váltani – tette hozzá. Lídia nem hiába szereti a labdajátékokat, hiszen kosárlabdázik, habár most nyáron nincsenek edzések, de szokott kosaras táborba menni – tudatta. Illetve más tematikus napközis táborba is, például egyszer volt egy „Varázslatos varázsvilág” elnevezésűben, amely Harry Potter könyvek világát idézte. A perecesi napköziben is nagyon jó, ha Lili nincs itt, akkor is vannak barátok, osztálytársak – avatott be a kislány.

Jó helyen vannak

Egyre inkább az a tendencia az utóbbi években, hogy az alsós gyerekeket ide hozzák a szülők. De már egészen kicsiket is. Terjed a jó híre a tábornak, tudják, hogy itt jó helyen vannak a gyerekek – mondta Mádai Linda, táborvezető pedagógus.

Hozzátette: idén van három nagycsoportos ovis is, akik szeptembertől lesznek iskolások, ők nagyobb testvérekkel érkeztek. Illetve nagyon sok az elsős, másodikos, harmadikos diák.