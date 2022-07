Dr. Nagy Alexandra, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának volt joghallgatója, volt PhD-hallgatója, frissen avatott PhD-doktor. PhD-értekezését „summa cum laude” minősítéssel védte meg, kitüntetéses doktorrá avatták. Jelenleg bírósági fogalmazó, utolsó jogi szakvizsgájára készül.

Ez a kép néhány hete készült a Sándor Palotában, ahol egy kiemelkedő elismerésben részesült.

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a kitüntetéses doktorrá avatással járó aranygyűrűt Novák Katalin köztársasági elnök és dr. Varga Judit miniszter, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány elnökének jelenlétében vehettem át - Budapesten, a Sándor Palotában – dr. Horváth Zitától, a Miskolci Egyetem rektorától.

Dr. Varga Judit miniszter, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány elnöke, dr. Nagy Alexandra, a Miskolci Egyetem frissen avatott kitüntetéses doktora, Novák Katalin köztársasági elnök és dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora a Sándor Palotában

Mit jelent ez a kitüntetés, ki kaphatja meg?

Kitüntetéssel az a személy avatható doktorrá, akinek a középiskolai tanulmányai kezdetétől, az év végi bizonyítványában minden érdemjegye jeles, magatartása pedig példás. Az érettségi bizonyítványában is minden érdemjegy jeles, majd az egyetemi tanulmányok során szintén minden kötelező vizsga jeles érdemjegyű, csakúgy, mint a doktori képzés során, illetve a doktori szigorlat és a PhD értekezés pedig „summa cum laude” minősítésű. Tehát igen szigorú feltételei vannak a kitüntetéses doktorrá avatásnak.

Ez azt jelenti, hogy soha nem volt az ötösön kívül más jegye. Ezért mennyire kellett küzdenie?

Nagyon sok munka, kitartás és szorgalom van az eredményem mögött, és természetesen egy támogató családi háttér is, hiszen nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Emellett kiváló oktatóim, tanáraim voltak, és mindez együttesen járult ahhoz hozzá, hogy ezt az eredményt elérjem. Néha természetesen voltak nehéz pillanatok, amik visszagondolva mindig megerősítettek. A célom mindig az volt, hogy a legszélesebb körű tudást sajátítsam el abból, amit az oktatóim, tanáraim nekem átadtak, azért, hogy azt a későbbi a munkám során, az életemben hasznosítsam. Aztán amikor már az egyetemen is ilyen jó eredményeket sikerült elérnem, akkor már természetesen a kitüntetéses doktori cím is vonzott.

Hogyan kell úgy tanulni, hogy átfogó tudást szerezzen?

Igyekeztem mindig logikusan tanulni, megérteni a tananyagot. Sokan mondják a jogi pályára, hogy magolós, nagyon sokat kell benne memorizálni, de úgy gondolom, itt is az volt a titka a tanulásomnak, hogy mindig először próbáltam megérteni, felépíteni a tananyagot. Aztán szépen összeállt a tudás, hiszen – hogy egy kedves oktatóm gyakori mondatát idézzem – a jog világában minden mindennel összefügg. Végzős joghallgatóként, PhD hallgatóként már jól lehetett látni a kapcsolódási pontokat és a logikáját is az egész rendszernek. A nagyon sok ráfordított idő az egyik a kulcs, a másik pedig az, hogy logikusan tanultam.

Miért pont a jogi pályát választotta?

Egyrészt családi indíttatásból, édesanyám, Nagyné dr. Gál Mónika ugyanis büntetőbíróként dolgozik, és már igen kiskoromban megismerkedhettem a jog világával, ami nagyon megtetszett. Másrészt mindig a humán tárgyak érdekeltek leginkább, a magyar és a történelem vonzott, ezért amikor pályaválasztás előtt álltam, nem volt kérdés, hogy a jogi pálya felé veszem az irányt.

Ha az ember a kitűnő bizonyítványaira gondol, akkor az is eszébe jut, hogy nagyon sok időt töltött tanulással. Ezzel az is együtt járt, hogy mindezzel sok mindenről le kellett mondani?

Nem érzem úgy, hogy bármi is kimaradt volna az életéből. A családom mindig nagyon fontos volt számomra, igyekeztünk sok időt tölteni egymással. Gyerekként is voltak, és most is vannak barátaim, akikkel szintén érdemi időt szoktunk együtt tölteni. Voltak és vannak hobbijaim is, sokáig hegedültem, versenytáncoltam. Úgy gondolom, hogy teljes életet éltem, de tény, hogy sok időt fordítottam a tanulmányaimra.

Ez az idő ahhoz is hozzásegítheti most, hogy több lehetőség közül is választhat. Milyen céljai vannak, hol kamatoztatja majd ezt a megszerzett tudást?

Terveim vannak a Miskolci Egyetemhez kapcsolódóan és azon kívül is. Egyrészt mindenképpen szeretném a doktori értekezésemet monográfia formájában megjelentetni, valamint amennyiben lehetőségem lesz rá, a Miskolci Egyetemen kutatási témámhoz igazodóan szívesen tartanék órát. Remélem, ez a közeljövőben megvalósulhat! Másrészt az utolsó szakvizsgát követően minél hamarabb szeretném megkezdeni a munkát bírósági titkárként és a kötelező joggyakorlat letöltése után szeretnék bírói álláshelyre pályázni, hiszen az egyetem és az oktatás-kutatás mellett ez az áhított célom, a bírói státusz elnyerése. Nem utolsó szempont a magánéletem sem, párommal jövőre tervezzük az esküvőt. Szeretnék e három említett terület között kellő egyensúlyt találni.