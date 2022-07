A gáz- és áram fogyasztás ára a lakosságnak ezentúl csak egy meghatározott átlagig marad támogatott. Az átlag fogyasztáson felüli energiáért piaci árat kell majd fizetni augusztus elsejétől. Nem telt el 24 óra a bejelentéstől számítva, amikor már arról számoltak be, hogy a nagycsaládosoknak magasabb lesz a limit. Ez azonban csak a gáz esetében jelent segítséget, az áramra nem vonatkozik. Ugyanis egy háromgyermekes család évente 2329 köbméterig kapja kedvezményesen a gázt, minden további gyermek után 300 köbméterrel emelkedik a limit. A részletek kidolgozása folyamatban van, lehetnek változások. Azonban sok nagycsaládos kezdett el számolgatni, hogy vajon számukra mit jelent ez és ki tudják-e majd fizetni a számlákat.

„Engem személy szerint meglepett a bejelentés, miszerint csak az átlagfogyasztásig marad támogatott az energia ára. Noha a cél érthető és a beszerzési források szűkülésével a fogyasztók ösztönzése a takarékoskodásra maximálisan támogatandó, a bejelentés módja és ideje nem szerencsés” – mondta Szabó Gábor, ötgyermekes édesapa. Hozzátette: a bejelentés a részletszabályok ismerete nélkül elhamarkodott volt és pánikhangulatot is teremtett sok esetben. A nagycsaládosok gázár támogatásával egyetért, hisz, ahol többen élnek egy háztartásban teljesen természetes, hogy megnő a fogyasztás, azonban mi lesz azokkal a családokkal, akik az elmúlt években – a környezetvédelem jegyében – sok esetben komoly beruházásokat hajtottak végre. Ezen beruházások esetében a szigetelés, a nyílászáró csere, vagy a fűtés korszerűsítés keretében olyan megoldásokat választottak, amely összességében jelentősen csökkenti a lakóépületek energia fogyasztását, azonban sok esetben a gázfogyasztás kiváltásával valósult meg. (Például hőszivattyús fűtés kiépítésével, többlet villamos energia felhasználásával.)

Vajon mi lesz azokkal a családokkal, akik napelemes rendszert telepítettek, marad az éves elszámolás számukra és a betermelt mennyiségen felül kell értelmezni a 2523 kilowattóra/év értéket? – tette fel a kérdést az édesapa. Az energia ára a világpiacon percről percre változik, a rendszer ezt a változást lekövetni nem lesz képes – hisz a szolgáltató nem rendelkezhet arról információval, hogy melyik pillanatban kinek mennyi a fogyasztása. Ennek elszámolása is kérdéses, továbbá azoknak a családoknak a helyzete is, akik az egyik energia fajtából jóval átlag alatt, míg a másikból átlag felett fogyasztanak, de az összfogyasztásuk nem haladja meg az átlagot. A részletszabályok ismerete nélkül a „piaci ár” értékeket a tényleges adatok bemutatása és közlése híján túlzónak érzi – hangsúlyozta Szabó Gábor.

„Egy kis rezsijű lakásban élünk, a gázszámlánk nem éri el a rezsidémoni határt, az áram viszont igen, pedig minden háztartási eszköz A+, A++, A+++- os. Eleve így vásároltuk mindet, hogy ne fogyasszanak sokat, de négy gyerekre mosni kell, főzni, vasalni, a hűtő és a fagyasztó tele van, mert valahol tárolnom kell a kertből érkező zöldségeket. Klímát alig használtuk, mert a kicsik nem bírják” – mondta Szabóné Kollár Marianna. „Az izzók mindenhol ki vannak cserélve energiatakarékosra. Mindig kikapcsolunk mindent, ha nem használjuk. Úgy érzem, mi már nem tudunk hol spórolni. Tavaly sem voltunk nyaralni, de idén sem megyünk. Ha igaz, közel háromszoros árat fogunk fizetni az energiáért. Az emelkedő élelmiszerárak mellett ez most különösen nagy érvágás. Mindenkinek, nem csak nekünk” – vélekedett az édesanya.

A villanyra havi átalányt fizetnek, 522 kilowattóra havonta. Hirtelen számítás szerint 75 ezer forint lesz havonta csak a villanyszámlájuk – mondta egy többgyermekes édesanya. A gáz fogyasztás talán belefér a nagycsaládos limitbe. A bojler vezérelt áramon van és az havonta 307 kilowattóra, ami egyébként olcsóbb most, mint a normál áram. Nem tudni az mennyire emelkedik. Az biztos, hogy az átlag fogyasztást bőven túllépik – hangoztatta az anyuka. Fogalma sincs, miből fognak ennyi pénzt kifizetni. Csak az élelmiszeren lehet spórolni, de az sem egyszerű, mert az édesanya cukormentesen étkezik, a nagylánynak pedig laktózmentes termékeket kell vásárolni ételallergia miatt.

Forrás: Shutterstock

A gáz belefér a keretbe meg úgy is, hogy ők már nem kapnak támogatást, mert egyetemista és felnőtt gyermekeik vannak – tájékoztatott egy nagycsaládos anyuka. A villany jelenleg 26 ezer forint havonta, ebből mostani számításaik szerint 125 ezer forintos számla lesz. Napi 7 kilowattóra lehetne a maximum, nekik akkor is 12, ha nem süt-főz, mos, csak a két fagyasztó, két hűtő és a villanybojler üzemel – mondta. Ezért gyorsan elkezdték a napelemet intézni a házra. Mivel van megtakarításunk, kevés hitellel ez megoldható lesz még az ősszel. Addig megpróbálnak kicsit spórolni, de 450 kilowattóra alá nem tudnak lemenni. Egyébként van mosógép, szárítógép, szoktak füvet nyírni, villanysütőjük is van, de nincs klíma és mosogatógép. A gázt pedig ki tudjuk fával váltani, ha szükséges – vélte az édesanya.

Az biztos hogy nem férnek bele a keretbe sem a gáz, sem az áram esetében – mondta a három kisgyermeket nevelő anya. Családi házban élnek vidéken. A gáz 200 köbméter, a villany 400-500 kilowatt volt eddig, de tavaly napelemük lett, így légkondicionáló berendezéssel fűtöttek a télen és még nem termelte vissza a napelem, így becsléseik szerint nagyjából 3000 kilowatt a fogyasztás. Az édesanyának elképzelése sincs, hogyan fognak elszámolni októberben. Hozzátette: ha az új árral, akkor ki sem fogják tudni fizetni.