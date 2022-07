„Beruházó cégként minden koncepciótervet egy szakmai csapattal karöltve készítünk el, ugyanakkor - ahogy eddig is tettük minden beruházásunk esetében - figyelembe vesszük a lakosság építő jellegű észrevételeit is. Ezt olyannyira fontosnak tartjuk, hogy a koncepció tervezésbe Ybl Miklós díjas és akadémikus tervezők közreműködését is bevontunk”, nyilatkozta az Észak-Magyarországnak a főtér mellé tervezett Avalon-ház kapcsán Tóth Róbert, az építtető cég ügyvezetője arra a kérdésünkre, miszerint nyitott-e cégük – az Avalon Center Kft. – a párbeszédre.

A kérdés azért merült fel, mert bár a szakma nagy része pozitívan fogadta az Avalon-ház nemrégiben bemutatott terveit, de sok az ellenző is, van, akik hangot is adtak véleményüknek. Nemrégiben írtuk: a városért tenni akaró lokálpatriótákat tömörítő Miskolcért Másképpen Facebook-csoport tagjai néhány nappal ezelőtt kerekasztal­-beszélgetés keretében vitatták meg az elképzeléseket. A csoport tagjai úgy vélekedtek, hogy a város főterének tervezett kialakításával együtt kellett volna kezelni ennek az építési területnek a sorsát. Akár országos nyilvános tervpályázatot is ki lehetett volna írni a város lehetséges főterének rendezésére. Azzal kapcsolatban is állást foglalt a csoport, hogy idejekorán a nyilvánosság elé kellett volna tárni a belváros képét alapjában meghatározó épülettel kapcsolatos elképzeléseket, mert így pont a sokat emlegetett „társadalmasítás” szenvedett csorbát.

Többek között arra kérik a ház tervezőjét, hogy gondolja tovább a tervezett épület homlokzatalakítását, az anyaghasználatot és a színezést. Kérik, hogy gondolja át a két teret összekötő passzázs centrumában kialakuló belső, közterületi használatra megnyitott, magánterületen kialakuló fogyasztóudvar intenzívebb zöldítését is.

A tervezés fázisában

Figyelembe tudják-e venni, átgondolni a felmerült problémákat? – kérdeztük Tóth Róberttől.

„Mindig figyelembe vettük a felmerülő szakmai észrevételeket. Továbbra is tiszteletben tartjuk a közvéleményt és meghallgatunk minden építő jellegű kritikát. A zöldesítés tekintetében is eltökéltek vagyunk és - a korábbi beruházásainkhoz hűen - ezúttal is követjük ezt az irányt”, válaszolta. Kérdeztük, módosíthatók-e még a tervek. „Jelenleg még a tervezés fázisában tart a beruházás, és folyamatban vannak szakmai egyeztetések a koncepció véglegesítése előtt”, válaszolta.

Tervezi-e a cég a tervek bemutatását szélesebb körben a miskolciak számára? – firtattuk.

„Úgy gondoljuk, hogy a média bevonásával és az abból származó sajtómegjelenésekkel tudtuk (és tudjuk) a lehető legszélesebb körben bemutatni az elképzeléseket”, válaszolta az Avalon Center Kft. képviselője.