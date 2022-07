A Rákóczi Szövetség különböző településekre tervezi táborait júliustól szeptemberig. A táboroztatások során összesen 6 ezer diákot és tanárokat várnak a táborok, ahová általános iskolások, középiskolások, egyetemisták egyaránt érkeznek nemcsak Magyarországról és a szomszédos országokból, hanem félezer diák a tengerentúli magyar diaszpóraközösségekből is bekapcsolódik. A nagy táborok helyszíne a sátoraljaújhelyi Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont, ahol a vasárnapi ünnepi megnyitót is tartották, ugyanakkor Baján anyanyelvi, Székesfehérváron színjátszó, Orfűn, Nyékládházán, Tihanyban vitorlástáborok, Gyöngyösön kerékpáros tábor várja majd a fiatalokat a nyár során. Az egyes nyári táborokba a tudomány, a közélet, a gazdaság, a sport és a művészvilág számos képviselője is ellátogat majd a következő hetekben.

A vasárnap Sátoraljaújhelyen elkezdődött tábor az I. Összmagyar Középiskolás Tábor, amely július 8-ig tart.

Július 10-én az első Össz­magyar Anyanyelvi Tábor kezdődik el ugyanitt, majd július 17-től tanárokat várnak egy hétre. Augusztus végén a 4. Összmagyar Anyanyelvi Táborral zárul az idény.