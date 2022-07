Tavaly októberben átadták az M30-as autópályát. A Miskolc és Tornyosnémeti közötti 56 kilométer hosszú, kétszer két sávos gyorsforgalmi úthálózat csatlakozott a Tornyosnémeti–országhatár között már elkészült 4 kilométeres autóúthoz. Ezzel a magyarok 87 százaléka 30 percen belül rá tud kapcsolódni a gyorsforgalmi úthálózatra, ez az arány 2010-ben még csak 60 százalék volt.

Elfogadták a többletköltséget

Már az autópálya megépítése közben tapasztalták az ott lakók, hogy erősödött a zajhatás több településen, ezért polgármesterek és helybeliek keresték meg az ország­gyűlési képviselőt, Hörcsik ­Richárdot a probléma orvoslását kérve tőle. Már tavasszal elkezdődött a zajmérés, és a szakemberek már javaslatot tettek arra, hogy hol érdemes zajvédő falat kiépíteni az autópálya mentén. Az ügyben a kormánytól kért segítséget a képviselő.

– A kormány elfogadta a többletköltségét, a 2,3 milliárdos összeg rendelkezésre áll, ennek tervezése és engedélyeztetése is folyamatban van – nyilatkozta az Északnak Hör­csik Richárd. Az uniós program lezárulta után indulhat ugyanis a szakaszos építés hazai forrás felhasználásával. (A projekt részleteiről későbbi híradásunkban olvashatnak – a szerk.)

Lerövidült menetidő

– Nagyon rövid ideje van itt az autópálya, hiszen még nincs egy éve, hogy használhatjuk, és az átadóünnepségen is sokan azt mondták, hogy kell 2-3 év, mire intenzíven tapasztalni fogjuk a hatásait – kezdte Encs polgármestere, Mikola Gergely, aki elmondta, hogy a lakosságnak már most nagyon sok jót hozott ez a beruházás. – Encsről 15-20 perc alatt Miskolcon vagyunk, illetve ugyanennyi idő alatt érjük el településünkről Kassát is. Fél órával lerövidült a menetidő az Encs–Budapest közötti szakaszon az autópályának köszönhetően.

Kifejtette: mindez idehozhatja Európát, és kinyitotta a világot is. – Bízunk abban, hogy az autópálya megépítésével jelentősen nőtt a tárgyalási potenciálunk, az ipari park és más beruházások esetében. Ezt bizonyítja az is, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal közösen, konzorciumban március végén egy 800 millió forintos pályázatot adtunk be az ipari park fejlesztésére. Jelenleg 8-10 helyi vállalkozó és 2-3 további érdeklődő jelezte, hogy településünkön, az ipari parkban szeretné fejleszteni vállalkozását, ipari befektetést indítana. Fél éven belül elkészül a településrendezési terv módosítása, ami felgyorsítja majd ezeket a törekvéseket – emelte ki Encs polgármestere.

– Miskolc és Kassa is 40-40 kilométerre van tőlünk, így két nagy vonzáskörzettel rendelkező város határán vagyunk, ami sokféle lehetőséget biztosít az autópálya-kapcsolatnak köszönhetően – hangsúlyozta Encs polgármestere. Ennek egyik első jele, hogy egy szlovák–magyar befektető egy projekt­cégen keresztül kéthektárnyi területet vásárolt zöldmezős beruházásként a Táncsics úton, hogy társasházakat építsen. A tervek szerint 150 lakást adnak majd át több ütemben, ami jelentős számú új lakás megépülését jelenti a településükön. Első körben 30–60 lakást építenek, a tervek szerint év végén, illetve jövő év elején indul a munka – ismertette Mikola Gergely.

A megye újrapozicionálása a következő évek legfontosabb feladata, amelyhez a 2021–2027-es tervezési időszakban 1275 milliárd forint állhat majd rendelkezésre, erről korábban Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke beszélt a Bokik legutóbbi küldöttgyűlésén. Az eddig megítélt 845 milliárdos támogatásból olyan fontos infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg többek között, mint a Miskolc–Kassa közötti M30-as autópálya beruházás, amelynek beruházást ösztönző és munkahelyteremtő hatása mellett vitathatatlan szerepe lesz az idegenforgalom bővülésében is. Bánné dr. Gál Boglárka fontosnak ítélte a beruházás munkahelyteremtő szerepét is. A hosszú távra szóló fejlesztések célja szerinte az, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén dinamikusan fejlődő, népességmegtartó és versenyképes gazdasággal rendelkező megye legyen.

Hosszú távú befektetés

A megye úthálózatának jelentős mértékű fejlesztéséről szólva elengedhetetlennek nevezte a szállítási folyamatok zökkenőmentes lebonyolítása kapcsán is a beruházást legutóbb Csöbör Katalin ország­gyűlési képviselő, a Magyar Posta logisztikai bázisának átadóünnepségén, Alsózsolcán szólva erről. Hangsúlyozta: az M30-as autópálya határig tartó szakaszának megépülése, a Miskolcon megépülő Y-híd, a tervezési szakaszban lévő szirmabesenyői körforgalom olyan nagy volumenű beruházások, amelyek hosszú távon szolgálják a régió fejlődését és az itt élők érdekeit.

(A borítóképen: Az M30-as átadásán tavaly októberben Tornyosnémetinél: már autópályán is elérhető Kassa | Fotó: ÉM)