A megyei futballévkönyv szerzője, Mező László újra megszavaztatta szűkebb pátriánk trénereit, akik voksaikkal maguk közül választották az itteni hátország legjobb edzőjét. A pálmát Hevesi Tamás, a Mezőkövesd Zsóry FC tartalékcsapatának szakvezetője vitte el.

Elköszönt a fürdővárosiaktól

– Ennél nagyobb elismerés aligha érhet – lelkesedett a vonal végén a népszerű énekes, aki futballedzőként is dolgozik. – Ugyanis az ellenfeleim voksoltak rám, ezért jelképesen megszorítom valamennyiük kezét. A matyóföldiektől egyébként már elköszöntem, eleve csak egy évet vállaltam Tóth László szakmai igazgató felkérésére. Köszönettel tartozom a dél-borsodiaknak, élükön Tállai András klubelnökkel, remekül dolgoztam velük, korrekt viszonyt alakítottam ki a sárga-kékek elöljáróival. Hálás vagyok nekik azért, mert azt mondták, hogy a rám bízott gyerekekből kihoztam a maximumot.

Arra a kérdésre, hogy merre vezet az útja, a koncertek „nagymestere” így felelt:

– Több vasat tartok a tűzben. Volt és van közöttük NB II.-es és NB III.-as alakulat is. Előbbi kategóriából egy már horogra akadt volna nálam, de a Budapesthez számított őrült távolság miatt nemet mondtam a szíves invitálásukra. A kövesdiekhez is naponta ingáztam, de ilyet a jövőben már nem vállalok. Most a szálak elvarrásánál tartok. Ami pedig az énekesi pályámat illeti: színültig tele vagyok, rengeteg koncertre szerződtem, nagy örömömre szolgál, hogy cseppet sem csökkent az érdeklődés irántam, sőt egyenesen növekedett. Az ősz végéig már teljesen tele van a naptáram, azt pedig, hogy a jövőben mit hoz a művészi és a futball­edzői pályám, csak a Teremtő tudhatja.

(A borítóképen: Hevesi Tamást előadóművészként és labdarúgóedzőként is mindenki ismeri | Fotó: Bujdos Tibor)