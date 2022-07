– Az elmúlt két és fél évben már több mint 65 millió forintot költöttünk saját költségvetésünk terhére lakások felújítására, építésére, kialakítására, ami azt jelenti, hogy évente több mint ötszörösét költjük felújításokra, mint amekkora bevételeink keletkeznek ebből – nyilatkozta Mikola Gergely, Encs polgármestere. – Ezzel is szeretnénk megmutatni a lakosságnak, hogy jól gazdálkodunk a város vagyonával. Majd 15 év után tavaly adtunk át először új lakásokat. Ezeket a beruházásokat folytatni fogjuk – hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette: – Önkormányzatunk az elmúlt 2-3 évben a saját költségvetése terhére igyekezett spórolni, forrásokat teremteni, amelyből beruházások létesülhetnek, amelyhez a lakosság véleményét is mindig kikérjük. Az egyik ilyen folyamatos munkánk a felújítás, hiszen mindig találunk rekonstrukcióra váró önkormányzati épületeket, szociális lakásokat. A főutcán május végén fejeződött be az egyik szociális lakásnak a külső energetikai felújítása, illetve sikerült az udvart és a kerítést is rendbe tennünk. Így végre a városképbe illő, 21. századi arculatot kapott az ingatlan, javítva az ott lakók életminőségét is.

Új utcabútorokat gyártattak és helyeztek ki Encsen.

– Nagyon sok önkormányzatnál – ahogy nálunk is – korábban külsős cégektől vásároltak utcabútorokat, néha borsos áron. Ezért tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy önkormányzati cégünkkel, az Encsi Városgazda Kft.-vel készíttetjük el – sokkal olcsóbban, ráadásul nekik munkát is adva – az utcabútorok, szemetesek gyártását. Eddig 18 ilyen eszköz készült el hozzávetőleg 1 millió forint értékben.

Megkerestük a lakosságot a közösségi felületeken keresztül, és ők tehettek javaslatot arra, hogy az elkészült padok és szemetesek hova kerüljenek ki elsőként. A következő egy évben még 20 új eszközt készítünk, a régi utcabútorokat, padokat pedig folyamatosan felújítjuk – ismertette Mikola Gergely.

Javul a közlekedés

Új vasúti átjáró is létesül a településen.

– Ebben a beruházásban megépül egy 220 méteres új út is a Baross Gábor útnál, az új vasúti átjáróra pedig azért van szükség, mert a Kassa–Miskolc közötti vasútvonal várost érintő szakaszán mindössze egyetlen átjáró van most. Vagyis aki az M30-as autópályáról Szerencs felé közlekedik, illetve a 39-es úton Tokaj felé, az csak egy helyen tudja megközelíteni ezt az útszakaszt. Így bedugul a város, főleg piacnapokon, amikor 1500-2000 ember is elindul a piacra. Ennek a tervezési folyamata lassan lezárul, hamarosan feltételes közbeszerzésre kerül sor, nettó 60 millió forint pedig rendelkezésünkre áll a kivitelezéshez. Ha megépül ez a beruházás, „nyerünk egy egérutat” a városlakók és a környező településen élők számára, hogy ne a város központjánál lévő vasúti átjárónál kelljen átjönniük a túloldalra. Az út elkészültével pedig egy 3,6 hektáros önkormányzati tulajdonú terület nyílik meg ipari célra. Erre nagyon sok jelentkező van, két vállalkozás esetében pedig már testületi döntés is született a hasznosításról, illetve jelenleg 4-5 helyi vállalkozó vár arra, hogy itt, Encsen fejleszthesse tovább cégét.

Bölcsőde épül

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy idén márciusban a görögkatolikus egyház intézményfenntartója 614 millió forintot nyert egy encsi és egy szerencsi bölcsőde megépítésére. Encsen lesz az intézmény székhelye, míg Szerencsen majd egy tagintézmény nyílik meg. Az encsi intézmény létrejötte azt jelenti majd a település életében, hogy minden nevelési-oktatási intézménynek mostantól lesz egyházi alternatívája is. Hiszen már van egyházi és állami óvodájuk és általános iskolájuk is. Ez a 300 milliós pályázat jelenleg tervezési fázisban van, várhatóan jövő decemberben nyitja meg kapuit.

Bővülő lakóövezet

Encs egyik problémája, hogy környezetében a telkek többsége magánkézben van, vagyis nagyon kevés lehetőség van arra, hogy terjeszkedjen a város.

– Januárban sikerült megegyeznünk a telektulajdonosokkal, hogy kéthektárnyi, lakóövezetnek megfelelő belterületet vásárolunk, ahol családi házak építéséhez jelölünk ki területet, ahol a jövőben az encsi és a környékbeli fiataloknak biztosítunk telket az építkezéshez. A Táncsics út mellett két új utcát alakítunk ki, az előszerződések elkészültek, jelenleg a terület kimérése zajlik, és szeptemberben már elindulhat a telkek közművesítése, utána pedig kezdődhetnek az építkezések – mondta végül Mikola Gergely.

(A borítóképen: Új pad a Millenniumi parkban | Fotó: PH)