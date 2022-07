Vizi Károlyné Horváth Mónika független jelölt lett a polgármester Szentistvánbaksán a június 26-án megtartott időközi választáson. Az idő előtti voksolásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület egy tavalyi önkormányzati határozatával kimondta önmaga feloszlatását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint pedig az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő-testület feloszlatásával, míg a polgármester tisztsége a képviselő-testület feloszlatásának kimondását követően az új polgármester megválasztásával.

A Gidatitokkal indult

A kistelepülésen a négy képviselői helyre összesen 12-en jelentkeztek be, a polgármesterségért pedig három független jelölt kandidált, Orosz Viktor, a korábbi polgármester, Rontó István és Vizi Károlyné Horváth Mónika. A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen 229 fő, ebből 172-en szavaztak a faluházban kialakított szavazókörben. A négy önkormányzati képviselő Kiss Lászlóné, Vizi Károly, Hornyák Borbála, és Orosz Viktor lett.

Vizi Károlyné Horváth Mónika már letette a névjegyét a településen az elmúlt években, hiszen ő volt az ötletgazdája a Gidatitok nevű projektnek, amelynek keretében kecsketejből csinálnak különleges szappanokat. Mint mondja, az egészet azért találta ki, hogy a települést segítse, közfoglalkoztatás keretében indult el, miután átadta a technológiát, a recepteket viszont megtartotta magának. Az elképzelést siker is koronázta, hiszen nőtt a település népszerűsége, ismertsége a szappanoknak köszönhetően.

2019-ben azonban a képviselő-testület feloszlatta magát, mert indoklása szerint nem tudott együtt dolgozni a korábbi polgármesterrel.

– Hasonlóak voltak az én tapasztalataim is, így a Gidatitok programot a közfoglalkoztatásból „kivittük” a versenyszférába, ezzel megvalósítottuk a kormányzati elképzelést is, hiszen a közfoglalkoztatási programnak ez a hosszú távú célja. Egy budapesti házaspár látott fantáziát a projektben, és támogatta az elképzeléseinket. Büszke vagyok rá, hogy itt is megálljuk a helyünket, hogy olyan valamit alkottunk, ami a település, a megye és Magyarország jó hírét is viszi, és hogy egy 270 fős településen négy embernek tudunk munkát adni. Nekem pedig ez nagyon fontos, én Erdélyből származom, nekem az Isten, haza, család hármas a zsinórmérték. Azt hiszem, olyat tudtunk létrehozni, ami építkezik a hagyományokra, de mégis trendi. Magas minőséget alkotunk, amit visszajelez, hogy a megye és a főváros legjobb szállodái rendelnek tőlünk folyamatosan, illetve a megyei értéktárba is bekerültünk – hangsúlyozta a polgármester.

Turizmust fejlesztene

A tervük az, hogy a települést a turizmus egyik célpontjává tegyék, Vizi Károlyné Horváth Mónika szerint pedig ehhez minden adott. Körül­öleli a Hernád, amelyen kenus program is indult, így a víziturizmus is megjelenik a környékükön. Részt vesznek Interreg programban, és a vállalkozókat is támogatni szeretnék a turizmussal kapcsolatos elképzeléseikben.

– Nagyon sok érték van a faluban, és nagyon sok tehetséges ember. Él itt író, költő, festő, van hagyományőrző alapítványunk, működik jurtatanya, itt a Cimbora Tanya, szerintem itt található Magyarország legnagyobb hibiszkuszgyűjteménye, van olyan is, aki felajánlotta a gyűjteményét a településnek. Ugyanakkor a másik oldalról elmaradottak is vagyunk infrastrukturálisan, ami ad tennivalót. Itt kell említeni a csatornahálózatot, de a mobiltelefon-lefedettséggel is gondok vannak. A tömegközlekedés terén is vannak problémák, ugyanis nagyon jó út köt össze minket a két kilométerre fekvő Megyaszóval, még sincs oda buszközlekedés. Pedig ha oda át tudnának menni a lakosok, akkor könnyen eljuthatnának Szerencsre, míg jelenleg Szikszóra kell menniük, és onnan Szerencsre. Ez ügyben tárgyalásokat kezdeményeztem a Volánnal – mondta el a polgármester.

Könyvtár és okospont

Megemlítette azt is, hogy bár Szentistvánbaksa kis település, mégis van könyvtáruk, amit szeretnének fejleszteni és egy okospont is a célok között szerepel, ahol internethez juthatnak a településen élők. Szeretnének minden pályázati lehetőséget megragadni a jövőben, így a Magyar Falu Programot is.

– Jó rendszer működik, erre kell csatlakozni, hogy minél feljebb tudjunk kapaszkodni. Azt szeretném, ha Szentistvánbaksa egy olyan település lenne, ami megtartja az itt élőket, a fiatalokat, ugyanis elmondhatjuk, hogy sok fiatal él itt, nem vagyunk öregedő település, sőt! Ha pedig mégis máshová vetődnek, akkor mindig büszkék legyenek arra, hogy innen származnak! – tette hozzá Vizi Károlyné Horváth Mónika.

(A borítóképen: Vizi Károlyné Horváth Mónika a férjével a település vezetésében is közösen dolgozhat a jövőben, hiszen Vizi Károlyt megválasztották önkormányzati képviselőnek | Fotó: Olvasónktól)