Több mint másfél millió nyugdíjas jutott hozzá járandóságához, aki bankszámlájára átutalással kérte a nyugdíját. „Teljesítjük amit vállaltunk: megvédjük Magyarországot, megvédjük az időseket!” – írta kedden közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, miután ugyanitt bejelentette az évközi nyugdíjemelés kifizetését.

Az inflációt kompenzálja

Év elején 5 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak. Ha ennél nagyobb a pénzromlás, akkor a törvény előírása szerint az államnak novemberben januárra visszamenőleg, egy összegben kell kifizetnie a nyugdíjasoknak a kiegészítést.

„Az évközi nyugdíjemelés összességében 184 milliárd forintot jelent csaknem 2,5 millió nyugdíjas számára. Az idősek több mint 60 százalékának átutalással érkezik júliusban a nyugdíj. Mintegy 900 ezer nyugdíjas és más ellátásban - rokkantsági és rehabilitációs ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, baleseti és a rokkantsági járadék – részesülő választott postai kézbesítést” - közölte Tállai András a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkárának tájékoztatása alapján hétfőn az MTI. „Ha valaki a postai útról át szeretne térni a bankszámlára utalásra, az személyesen, írásban vagy legegyszerűbben az ügyfélkapun keresztül kérheti azt. Utóbbihoz mindössze a címváltozás, számlaszám változás, utalási mód változásának bejelentése elnevezésű űrlapot kell kitölteni.”

„Akinek utalással érkezik a nyugdíja, annak hétfőn írták jóvá a bankszámláján a magas infláció miatt a 3,9 százalékkal emelt összegű júliusi nyugdíját. Ezzel egyidejűleg a január-június hónapokra és a 13. havi nyugdíjra, vagyis összesen hét hónapra járó 3,9 százalékos visszamenőleges emelést is egy összegben” – foglalta össze hírlevelében a NyugdíjGuru portál. „A július 11-én még 161 ezer forint átlagos nyugdíj, így július 12-én 167 ezer forintra emelkedik, és ezzel egyidejűleg érkezik az átlagnyugdíj mellé hétszer hatezer forint, azaz 42 ezer forint egyösszegű korrekció. Aki postai úton veszi át a nyugdíjat, az a postai kézbesítési naptár szerinti napon jut az emelt összegű nyugdíjához és az egyösszegű korrekcióhoz.”

Utazásra, háztartási gépre

A nyugdíjasok örülnek az emelésnek, sokan a legalapvetőbb dolgokra fogják elkölteni. Megyénkbeli idősügyi vezetőket kérdeztünk.

– Mindannyian örülünk a pénznek, csak aggódunk az államháztartási hiány és a növekvő infláció miatt – mondta Czimer Sándorné, a Kiwanis Club Miskolc vezetője. – Háztartási eszközök javítására, cseréjére fogom fordítani a nyugdíjkiegészítést. Szeretnék venni egy új vízforralót, mert a régi tönkrement. Napi élelmiszerre és mivel nagyon szeretem, ezért gyümölcsre, továbbá gyógyszerre és a magasabb rezsiköltségre fogok még költeni. Hétvégén főzök csak, hétköznap hordatom az ebédet, de 2022-ben 500-ról 750 forintra emelkedett az ára. Emellett nem sokára megyünk a klubtársaimmal a hajdúnánási fürdőbe, úgyhogy arra is szeretnék félretenni. Két hónapig a lányomnál voltam Németországban és megállapítottam, hogy ott is nagy drágaság van, különösen az energia ára ment fel.

– Természetesen jól jön a nyugdíjemelés, de megnyugtató, hogy a magas infláció mellett novemberben ismét lesz kompenzáció, mert sokunknál ez azonnal el is megy – fejtette ki Greutter Zoltánné, a Martin-kertvárosi Nyugdíjas Egyesület elnöke, a miskolci Idősügyi Tanács tagja. - Ma már sok minden luxusnak számít, ami korábban természetes volt. A gyógyszerárak például szinte észrevétlenül emelkedtek. A nyugdíjasok egy része pedig valószínűleg nyaralásra fogja elkölteni a nyugdíjkiegészítést és a családnak is juttat belőle. Mi most éppen Balatonszemesen vagyunk a klubtársaimmal, de távolabbi vidékekre már nem engedhetjük meg magunknak az utazást. Az idei üdülésre is egy éve spórolunk magunknak.

Alapszükségleteket is fedez

A nyugdíjasok nagyobb része ma már átutalással kéri a nyugdíjat, mert egyszerűbbnek találják.

- A bankszámlámra kapom. Ez így sokkal praktikusabb, mert nem ülök mindig otthon és nem kell folyamatosan várnom a postást. Az is jobb, hogy pontosan lehet tudni, hogy mikor érkezik az összeg – osztotta meg Szőnyi Gáborné, az Életet az éveknek országos nyugdíjas szövetség megyei tagszervezetének volt elnöke. - Alapvetően élelmiszerre fogom költeni a pénzt, mert abból nem lehet spórolni. Éppen most jöttem ki a miskolci Centrumnál az egyik nagy szupermarketből és elszörnyülködtem, hogy mennyire fölment mindennek az ára. Bár a lisztre, a cukorra és a húsra árstopot vezettek be, de a kenyér is nagyon drága. A gyógyszerekre szintén minden hónapban kifizetek 10 ezer forintot. Általában a csomagolásáruk szokott megemelkedni. A rezsire is kell majd ebből a pluszpénzből fordítanom, mert a közös költség megemelkedett, de azért igyekszem majd beosztani. Azon is gondolkodom, hogy megajándékozom az unokákat, dédunokákat, sokszor én segítem őket.