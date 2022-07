Zivatarokra figyelmeztet szombat estére az Országos Meteorológiai Szolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is, olvasható előrejelzésükben. Tájékoztatásuk szerint - "jelentős bizonytalanság mellett" - a déli óráktól egy érkező hidegfronton, majd délután a front mögött is zivatarok alakulhatnak ki főként az Alpokalján, Észak-Dunántúlon, Pest megye északi felén, illetve az Északi-középhegység térségében. Ezekhez a zivatarokhoz általában viharos széllökés, jégeső, illetve lokálisan intenzív csapadékhullás társulhat. A késő esti órákban is - mint fogalmaztak - "instabil maradhat a légkör".

Forrás: met.hu

A met.hu szerint megyénkre a zivatar tekintetében elsőfokú riasztást adtak ki - elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - a hőségre pedig másodfokút, azaz a napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű.

