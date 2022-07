A kezdeti szárnypróbálgatások után a Derelye Fesztivál sokkal többet jelent a csernelyi lakosság számára, mint egy egyszerű falunap. A hagyományos, krumplitöltelékes derelye ugyanis nagy utat járt be, de ennek köszönhetően országszerte megismerhették a kis hegyháti falut. A hagyományőrzők munkájának köszönhetően ugyanis hazánk számos pontján megfordultak, néhány éve az étel megkapta a HÍR-védjegyet, most pedig rövidesen, egészen pontosan a hónap végén átadhatják a Derelye Házat is.

– Nagy öröm számunkra, hogy állandó otthonunk lesz – fogalmazott a fejlesztéssel kapcsolatban Csorbáné Galambosi Erzsébet, az egyesület vezetője. – A falu központjában található ház azonban arra is jó lehetőséget kínál majd, hogy az érdeklődők számára bemutassuk a derelyénk történetét, és berendezzünk egy látványkonyhát. Két szoba pedig a történelmünknek állít majd emléket, hiszen a régi paraszti szokásokat, valamint a falunkra ugyancsak jellemző bányászmúltat igyekszünk majd bemutatni. Ezt a kis múzeumot egyébként nem csupán a rendezvények idején, hanem a tervek szerint akár hétköznapokon is látogathatják az érdeklődők. Hosszú, eredményes évek állnak mögöttünk, de megérte a befektetett munka, mert az emberek szeretik az általunk készített finomságot, és a falu ismertsége is jelentősen emelkedett a tradicionális ételünknek köszönhetően.

Bőven lesz derelye

A különböző rendezvényeken történő megjelenés, kóstoltatás csak egy szelete a csernelyi derelyések munkájának, az igazi ünnepnek az számít, amikor a saját környezetükben fogadhatják a vendégeket. Az idei fesztivált július 30-án, szombaton tartják, amikor egész napos programmal készülnek. Központban természetesen a derelyével.

– Kellő mennyiségű alapanyaggal rendelkezünk, hiszen ezen a napon vendég nem maradhat éhesen – folytatta Csorbáné Galambosi Erzsébet. – A krumplitöltelékes túrós derelye mellett töltött káposztát is készítünk majd, és színes kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket. Az ünnepélyes megnyitó után átadjuk a Derelye Házat, a közös ebédet követően pedig a szabadtéri színpadon egymást váltják majd a fellépők. Az egész falu nagyon készül, hiszen szeretnénk emlékezetessé tenni a tizedik, jubileumi fesztivált.

Július utolsó szombatján a kora délutáni órákban a Kormorán együttes énekese, Vadkerti Imre is fellép Cser­nelyben. Ezután a Tardonai Kulturális Egyesület, majd a domaházi hagyományőrzők és a Kissikátori Harmonika és Népdalkör szórakoztatja a közönséget. A délután második felében az Ózdi Néptánc Egyesület lép fel, a fesztivált pedig Kaczor Feri műsora zárja. Közben pedig mindenkinek lehetősége nyílik, hogy megkóstolja a HÍR-védjegyes, krumplitöltelékes túrós derelyét, amelynek a neve most már egybeforrt Csernelyével.