- Kísérleti jelleggel hoztuk létre ezt a rendezvényt, mert azt láttuk, hogy nagyon sok helyen sikeresek az ehhez hasonló bolhapiacok – nyilatkozta R. Nagy Csilla, az Avasi közösségi kávézó munkatársa, a bolhapiac szervezője, aki szerint itt a fenntarthatóság és az újrahasznosítás is fontos szerephez jut. - Az is a nem titkolt célunk, hogy minél többen megismerjék a kávézót.

Összesen 22 árus regisztrált a programra. Használati eszközök, könyvek, és játékok is helyet kaptak a kínálatban. - Kikötés volt, hogy ruhát most ne hozzanak, ugyanis lesz majd egy gardrób vásárunk szeptemberben – hangsúlyozta a szervező.

Forrás: Ádám János

- A Dialóg Egyesület egy közösségfejlesztő közösség, ezért ezt is figyelembe vettük: közben kérdőíveket is kitöltettünk, megkérdeztük az embereket, hogy milyen programokra mennének szívesen – mondta R. Nagy Csilla. - Az Avasi közösségi kávézóban környezetvédelmi programokat is szervezünk, például természetes dezodorokat is készítettünk már. Augusztus 5-én pedig levendula napot tartunk. Teret adunk a helyiek igényeinek is, így lett tornaklub és beszélgetős alkalom is a kávézóban – foglalta össze.