- A Dialóg Egyesület egy közösségfejlesztő közösség, ezért ezt is figyelembe vettük: közben kérdőíveket is kitöltettünk, megkérdeztük az embereket, hogy milyen programokra mennének szívesen – mondta R. Nagy Csilla. - Az Avasi közösségi kávézóban környezetvédelmi programokat is szervezünk, például természetes dezodorokat is készítettünk már. Augusztus 5-én pedig levendula napot tartunk. Teret adunk a helyiek igényeinek is, így lett tornaklub és beszélgetős alkalom is a kávézóban – foglalta össze.