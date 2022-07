Népszerű a diákmunka a kis városokban és a községekben is. A fiatalok főleg adminisztrációs feladatokat látnak el, ami nagy segítséget jelent a hivatali dolgozóknak, a nyári szabadságolás idején – mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. A 16 és 25 év közötti, nappali tagozatos tanulóknak az illetékes járási hivatalnál kellett regisztrálniuk. Az előző évekhez hasonlóan két hónapban, két turnusban fogadnak diákokat, a közösségi házban és könyvtárban, a szociális, illetve a nevelési-oktatási intézményeikben. Szinte minden munkakör népszerű a fiatalok körében, igazán nyitottak a tevékenységekkel kapcsolatban – hangsúlyozta a polgármester.

Szerették volna, ha az augusztusi nagy rendezvényük előkészületeibe és a lebonyolításban vettek volna részt, azonban ez nem kivitelezhető, mivel két turnusban, júliusban és augusztusban 3-3 tanulót foglalkoztathatnak – tudatta Bihari Lajosné, Harsány polgármestere. Hozzátette: ezért az óvoda és a konyha nyári bezárása alatt a nagytakarításban, és a festési munkálatokban segítenek a tanulók.

Akár húszan is lehetnének

Összesen hat diákmunkást foglalkoztat az önkormányzat Sajóvámoson. Jó nekik, hogy helyben el tudnak helyezkedni és nagy segítség az önkormányzatnak, de Miskolc közelsége miatt sok egyéb lehetősége is van a diákoknak – mondta Váradi Lajos, polgármester. A településen nemrégiben volt egy kéthetes gyermektábor, ott segédkeztek a középiskolások, de a hivatalban irattári munkában is részt tudnak venni. Továbbá kellenek a dolgos kezek a kerítésfestésben, fűnyírásban is. Illetve az önkormányzat uborkatermesztéssel is foglalkozik, így a mezőgazdasági munkába is be tudnak kapcsolódni. Több diákot is tudnának foglalkoztatni, de a hat fiatalnak is örülnek – tette hozzá a polgármester.

Fotó: Bujdos Tibor

Négy fő foglalkoztatására kaptak lehetőséget három két hetes turnusban, így összesen 12 diák dolgozhat idén nyáron a sajókeresztúri önkormányzatnál – tudatta Kollár Miklós polgármester. A tanulók az önkormányzat hirdetésére jelentkeztek, mindannyian helyiek, aki saját lakóhelyükön szerettek volna nyári munkát vállalni. Jellemzően a művelődési házban, a polgármesteri hivatalban, illetve a falugondnoki szolgálatban látnak el feladatokat – emelte ki a polgármester. Hozzátette: például hagyomány, hogy a ráckeresztúri önkormányzattól minden évben levendulát kapnak, ezt le kell morzsolni és előkészíteni különböző levendulás termékek gyártására, a folyamatot minden nyáron a diákmunkások végzik.

Hernádkakok négy diákmunkás segíti az adminisztratív munkát az önkormányzatnál idén nyáron – mondta Tirk Tamás polgármester. Most nem is hirdették meg a lehetőséget, már azelőtt jelentkeztek a fiatalok, hogy ezt meg kellett volna tenniük. Ketten ebben a hónapban, ketten pedig a jövő hónapban egészítik ki a hivatali dolgozókat. Ugyanis a középiskolások olyan feladatokat kaptak, melyeket eddig időhiány és kapacitás miatt halasztani kellett az önkormányzatnál, ezért nagy szükség volt rájuk – vélekedett a polgármester.