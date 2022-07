A fiatal lány még csak pár éve fejezte be a gimnáziumot, de máris több megvalósított projekt áll a háta mögött. Kollár Sára a Nemzeti Tehetség Programban szakmai sikerei alapján már harmadik alkalommal szerepelt sikeresen idén. Először 2020-ban, az érettségi évében kapta meg az elismerést.

Mindig ezt akarta

Nagyjából háromévesen már erősen érdekelte a rajzolás. Az első jelentős alkotása az volt, amikor a frissen festett falat zsírkrétával összefirkálta – mondta Sára.

A nagypapája is festett, gyakran érezte nála az olajfesték illatát – folytatta a lány.

Az általános iskolában komolyabban kezdett a rajzolással foglalkozni, szakkörbe és rajzversenyekre járt. Nem volt kérdés, hogy művészeti irányba megy tovább. Az Avasi Gimnáziumra esett a választás, már csak azért is, mert mindenképpen Homonna György művésztanártól szeretett volna tanulni - emelte ki.

Tanórákon és a különfoglalkozásokon is az volt a cél, hogy a diákok minél több művészeti területtel megismerkedjenek. A tervezőgrafikával így találkozott, tulajdonképpen a tanulmányai részeként, de azonnal megtetszett neki.

Már a középiskolában

Szeretne majd ezen a területen továbbtanulni, felsőfokú tanulmányokat végezni. Egyelőre ez várat magára, de Sára addig sem unatkozik, hiszen jelenleg is tervezőgrafikusként dolgozik Miskolcon.

Már az Avasiban megmutatkozott, melyik az az irány, ami a lány számára a legtöbb fejlődést és sikert hozhatja. Több országos művészeti versenyen ért el jó helyezést. A nemcsak tanárként, hanem festőművészként is ismert pedagógus, Homonna tanár úr támogatta a törekvéseit, ami jó kezdet volt – hangsúlyozta a fiatal grafikus.

Szinte rögtön a gimnázium elvégzése után grafikai munkára kapott felkérést egy miskolci vállalkozástól. A Volántourist színes, fotókkal teli katalógusának tervezését készítette el a céggel együttműködve. Egyébként már a gimnáziumban is volt olyan alkotása, melyet a nagyközönség is láthatott. 2019-ből Majka videóklipjének néhány másodperces animációja fűződik a nevéhez – tudatta Sára.

Tavaly szeptemberben boroscímkéket tervezett egy tiszaújvárosi nyomdaipari cégnek.

Az elkészült műveket elindították az Arany Rajzszög pályázaton és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen is kiállították. Illetve ez a munka a magyar tervezőgrafikusok könyvébe is bekerült, amelyet idén adnak ki.

A boroscímkék és a – szintén a megbízó számára készített – katalógus nagy sikert aratott a budapesti PPD Expo nyomdaipari szakkiállításon. Az összes eddigi megbízása közül talán erre a munkára a legbüszkébb – avatott be Sára.

2021-ben egy másik felkérés is megtalálta a fiatal grafikust. Mivel korábban már hatékony volt a közös a munka, ezért Majka „Szavak nélkül” című számának klipforgatására is megbízatást kapott. Ezúttal azonban nem animációt, hanem a klip forgatásának storyboardját készítette el. Ami azt jelenti, hogy a rendező ötletei alapján jelennek meg a képkockák rajzon, melyek a cselekményt ábrázolják. Hasonlóan, amint egy képregény, amelyet utána filmes eszközökkel megvalósítanak.

Egyre többen látják

A Nemzeti Tehetség Programhoz kapcsolódóan Sárát beválogatták egy olyan videósorozatba is, mely a You­Tube-csatornán látható „Tehetségek és Sikertörténetek” címmel. Ebben rövid interjú formájában mesél eddigi pályafutásáról.

A jövőre nézve, túl azon, hogy még sokat szeretne tanulni a szakmáról, csomagolástechnikával foglalkozna legszívesebben – mondta.

Hatalmas – pozitív – visszacsatolás számára, amikor az emberek kézbe veszik a munkáit, és azt látja rajtuk, hogy tetszik nekik, amit megalkotott. A célja, hogy minél több helyre, akár kereskedelmi forgalomba is eljussanak a munkái, melyekkel örömet tud szerezni a vásárlóknak. A külcsín mögött többnyire mondanivaló is van, melyet szeretne alkalmazni az elkövetkező időben, és a hétköznapi tárgyakon, termékeken keresztül is átadni a művészetet. Nem kiállítótermekben, hanem a mindennapokban akar közel kerülni az emberekhez alkotásaival.

Több olyan magyar tervezőgrafikus is van, akik hatást gyakorolnak Sára fejlődésére, példaképként tekint rájuk. Hozzátette: abban hisz, hogy Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is lehet komoly sikereket elérni, akár világbrandet építeni, amelyben az online kommunikáció sokat segít.