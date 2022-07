Tavaly vetődött fel először, hogy a tervezetthez képest több zajvédelmi szakaszra lenne szükség az M30-as autópálya mentén, Encs és Hidasnémeti között. A térség polgármesterei és az ott lakók is Hörcsik Richárdhoz, az abaúji térség országgyűlési képviselőjéhez fordultak.

- A polgármesterek mellett a helybeliek és civil szervezetek is megkerestek 2021-ben, például egy 800 aláírást tartalmazó levelet is átadtak, amelyben abban kérték a segítségemet, hogy csökkenjen a zajhatás az autópálya mentén – nyilatkozta szerkesztőségünknek Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. - Akkoriban lassan a végéhez közeledett az autópálya-beruházás, és az ott élők akkor szembesültek azzal, hogy sokkal nagyobb lett a zajterhelés, így a megépült zajvédelmi beruházások nem elégségesek. Hogy orvosolhassuk a problémát, kapcsolatba léptem a szaktárcával, az akkori Innovációs és Technológiai Minisztériummal (jelenleg a jogutód Technológiai és Ipari Minisztérium), illetve a NIF, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. illetékeseivel. A helyzetet nehezítette, ahogy az M30-as autópálya építése uniós forrásból, vagyis megszabott keretösszegből épült, ezért kiegészítő forrásként hazai forrást lehetett csak igénybe venni. Kormányzati segítséget is kaptunk, az előzetes számítások szerint a beruházás mintegy 2,1 milliárd forintos költségkiegészítését az állam fedezi. A tervezés folyamata már elkezdődött, Fügödtől Hidasnémetiig zajvédelmi falakat és zajvédelmi sávokat hoznak létre – foglalta össze Hörcsik Richárd.

- A szaktárca már kiadta a feladatot a NIF Zrt-nek, így az infrastruktúrafejlesztéssel foglalkozó társaság elkezdte a tervek kidolgozását: többek között a felülvizsgálati tanulmánytervet, a környezeti hatástanulmány elkészítését, a környezetvédelmi engedélyeztetés mellett a kivitelezéshez szükség valamennyi engedély beszerzését. Ez a folyamat a tervek szerint év végéig lezárul. Ezután kell közbeszerzési eljárást kiírni a munkák elvégzésére, majd ezután, jövő év első felében kezdődhet el a kivitelezés – nyilatkozta Hörcsik Richárd, az abaúji térség országgyűlési képviselője.